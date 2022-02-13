عاجل- مفتى الجمهورية يهنئ المستشار بولس فهمى لتوليه رئاسة المحكمة الدستورية

جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، على توليه مهام منصبه الجديد.





جاء ذلك خلال زيارة مفتى الجمهورية إلى مقر المحكمة الدستورية العليا لتقديم التهنئة للمستشار بولس فهمى. وأكَّد مفتى الجمهورية - خلال الزيارة - أن مهمة رئاسة المحكمة الدستورية هى مهمة عظيمة، كونها الحارسة على أحكام الدستور والشرعية الدستورية، داعيًا الله عزَّ وجلَّ أن يُعين المستشار بولس فهمى على تحمُّل الأمانة الكبيرة التى أُلقيت على عاتقه، وأن يمدَّ له يد العون للقيام بهذه المهمة الجليلة.

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