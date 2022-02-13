محافظ المنيا يتفقد أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - كما تفقد الأعمال بقرية بنى موسى، لاسيما موقع إنشاء الوحدة الصحية الجديدة بقرية بنى موسى، ومجمع الخدمات الزراعى، وموقع مركز الشباب، وتابع أيضًا الأعمال الإنشائية لوحدة إسعاف أتليدم، ووحدة الصرف الصحى، موجهًا بسرعة إنهاء توصيل شبكات الصرف الصحى للمواطنين.

وشدد المحافظ، على المتابعة الميدانية المستمرة والتواجد على أرض الواقع والتواصل مع المواطنين داخل القرى وحل المشكلات التى تظهر أمامهم، حيث يتم المرور ميدانيا على المشروعات، لمتابعة نسب التنفيذ وإزالة المعوقات، مؤكداً أن الهدف من تلك المبادرة هو التيسير على المواطنين، دون تحملهم أى أعباء، وموجهاً بالإشراف والمتابعة من قبل الجهات المختصة على كافة المقاولين المكلفين بالأعمال الجارى تنفيذها لضمان الانتهاء منها على الوجه الأمثل وفى الوقت المحدد.

والتقى محافظ المنيا، خلال جولته بالأهالى، حيث وجه الأهالى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للطفرة التى تقدمها مبادرة حياة كريمة، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشتى القطاعات الخدمية، مؤكداً على حرص الدولة لتحقيق مسار التنمية الشامل وضمان حياة كريمة لكافة فئات المواطنين.

وعلى هامش الجولة، تفقد "القاضى" وحدة تلقى لقاح فيروس كورونا بوحدة طب الأسرة بقرية بنى موسى، موجها الشكر للأهالى على وعيهم بأهمية تلقى اللقاح، ومناشداً كافة فئات المواطنين بسرعة التقدم لتلقى اللقاح لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، كما ناشد المحافظ، المواطنين بسرعة إنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم، مشيراً إلى استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية فى استقبال المواطنين لإنهاء كافة الإجراءات القانونية الخاصة بملف التصالح فى مخالفات البناء.

جدير بالذكر، أنه يجرى تنفيذ 457 مشروع بمركز أبو قرقاص، بمختلف القطاعات الخدمية.