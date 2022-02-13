نشرة أخبار الفن: تدهور الحالة الصحية لأحمد حلاوة.. مبروك عطية يهاجم زوج ياسمين رئيس.. وهذا أول ظهور لابنة ظافر العابدين

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شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد الموافق 13 من شهر فبراير الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، التي سيرصدها لكم موقع تحيا مصرخلال السطور التالية.

ابنة أحمد حلاوة تستنجد بالجمهور: «والدي حالته حرجة جدًا.. نرجوكم استمرار الدعاء»

انتشرت خلال الأيام السابقة العديد من الأخبار حول مرض الفنان أحمد حلاوه بعد إعلان نجله بإصابته بفيروس كورونا المستجد ولكن مرحلة متأخره منه، وكشفت ابنة الفنان أحمد حلاوة “هبه حلاوة” آخر التصطورات عن حالة والدها الصحية، وترجو الجمهور المحب له بالدعاء المستمر.

نشرت هبه حلاوة ابنة الفنان أحمد حلاوة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك تستنجد الجمهور المحب له بالدعاء، لأن الحالة حرجة، وكان محتوى المنشور:”نعتذر بشدة عن عدم إمكانية الرد على التليفونات أو الرسائل لإنشغالنا مع الوالد .. الحالة مازالت حرجة جدا لذلك نرجو من الجميع الإستمرار في الدعاء .. هبة حلاوة”.

بعد تصريحات زوجها عن «مشاهد القُبلات».. ياسمين رئيس تتصدر محركات البحث

انتشرت التصريحات الجريئة لزوج الفنانة ياسمين رئيس التي كانت في برنامج “كلام الناس” المذاع عبر قناة mbc وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، وتداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير، كما وجه لزوجها ولها الهجوم من رواد السوشيال ميديا نظرًا لأن التصريحات كانت بطابع جرئ وصريح.

وكان قال هادى الباجورى عن زوجته ياسمين رئيس في برنامج القاهرة والناس: معنديش أي مانع أن تقدم مشاهد رومانسية ومشاهد بها قبلات أو “بوس”.

رفقة والديها.. أول ظهور لابنة ظافر العابدين بالعرض الخاص لفيلم «غدوة»

خطفت ابنة الفنان التونسي ظافر العابدين الأنظار في أول ظهور لها برفقة والديها على ريد كاربت العرض الخاص بفيلم «غدوة» في تونس.

ابنته تدعى ياسمين من زوجته الإنجليزية جوان، وتشابهت ملامحها مع ملامح والدتها الأجنبية.

بعد تصريحات زوجها.. مبروك عطية لـ ياسمين رئيس: «حبيب أمه ملوش يحكم عليكي في غضب ربنا»

خرج الدكتور مبروك عطية عن صمته، ووجه انتقادًا لازعًا للمخرج هادي الباجوري وزوجته الفنانة ياسمين رئيس بعدما صرح الأول بعدم وجود مانع لديه في تقبيل زوجته بالأعمال الفنية.

وقال عطية خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "ربنا بيقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والبوس اللي في السينما زي البوس اللي في الحقيقة مفيهوش تمثيل، وبعدين أنت مش مضطر أوي أو مزنوق إنك تعمل مشهد فيه بوس احنا أذكياء كفاية أننا نفهم أنه حصل".

وتابع: "لا يشفع لك عند الله ولا يجوز إنها تسمع كلامك، الممثلة دي زي أي حد حي، النفس بتاعها بيطلع بإذن ربنا، صاحب الإذن ربنا مش الزوج ممكن نموت في أي وقت بأوميكرون أو غيره.. بتقول ماعندكش مانع، ربنا عنده مانع".

واختتم حديثه موجهًا انتقاده لياسمين رئيس: "حبيب أمه ملوش يحكم عليكي في غضب ربنا، الزوجه بتتاحسب علىةطاعة زوجها في الحلال".