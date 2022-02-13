هداف كاس العالم للاندية 2022

حسمت مراكز كأس العالم للأندية 2022 بالإمارات، ليحسم بطل أوروبا الفريق الإنجليزي تشيلسي، المركز الأول، على حساب بطل أمريكا الجنوبية بالميراس البرازيلي، بهدفين مقابل هدف.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

نجح فريق تشيلسي الإنجليزي، من تحقيق بطولة كأس العالم للأندية، لأول مرة في تاريخة، بعد أن شارك في نسخة 2012، ويكون البلوز حامل وبطل النسخة الثامنة عشر من مونديال الأندية.

يذكر أن تشيلسي شارك فى بطولة كأس العالم للأندية نسخة عام 2012، وتأهل للمباراة النهائية، لكن خسارة اللقب كانت حليفه، أمام فريق كورينثيانز البرازيلي بعد الهزيمة أمامه 0-1، لتكون هذه هي المرة الاولى في تاريخه.

هداف كأس العالم للأندية 2022

يتواجد في صفوف تشيلسي الدولي البلجيكي، روميرو لوكاكو، منافس هداف الدوري الإنجليزي، وجميع البطولات التي تدب أقدام البلوز بها، في بطولة كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخ مسيرته الكروية.

توقع محبي كرة القدم ومتابعيها حول العالم تتويج البلجيكي لوكاكو، بهداف مونديال الأندية 2022، ولكن الضربة والمنافسة قوية، بينه وبين ياسر إبراهيم، مدافع النادي الأهلي بطل إفريقيا، ورافائيل فيجا، لاعب البميراس البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية، وعبد الله ديابي، لاعب نادي الجزيرة، بطل الدوري الإماراتي، ومستضيف البطولة، ليكون لكا منهما نصيبه في إحراز هدفين، وإقتسام جائزة هداف كأس العالم للأندية 2022.

نتيجة مباراة تشيلسي وبالميراس بنهائي كأس العالم للأندية 2022

نجح بطل أوروبا فريق تشيلسي الإنجليزي، من حصد بطولة كأس العالم للأندية 2022، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في نهائي البطولة، والتي توجهة للوقت الإضافي بعد حسم التعادل الإيجابي بنتيجة هدف لهدف.

تقدم تشيلسي في نتيجة المباراة، بالهدف الأول في الدقيقة الرابعة والخمسون من عمر اللقاء، عن طريق البلجيكي روميرو لوكاكو، ليعود لمنافسة هدافي البطولة، برصيد هدفين، ويعطي الأفضلية لفريقه في المباراة.

العودة على منافسة هداف كأس العالم للأندية 2022

عاد بالميراس البرازيلي بهدف التعادل في المباراة، في الدقيقة الرابعة والستون، عن طريق رافائيل فيجا، ويعود للمنافسة على هداف البطولة، ويأتي بالتعادل لفريقه البرازيلي.

توجهة نتيجة مباراة تشيلسي وبالميراس البرازيلي، إلى الوقت الإصافي في نهائي كأس العالم للأندية 2022، ليأتي كاي فافرتز مهاجم البلوز ويسجل هدف البطولة، في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، من خلال ركلة جزاء.