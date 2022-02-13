/679218/التشكيل-الرسمي-لبيراميدز-لمواجهة-أهلي-طرابلس-فى-بطولة-كأس-الكونفدرالية

يدخل فريق بيراميدز مباراته اليوم الأحد، أمام نظيرة أهلي طرابلس، علي استاد الدفاع الجوي بالجولة الأولى من دور المجموعات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل بيراميدز ضد أهلي طرابلس

في حراسة المرمي: شريف إكرامي

في خط الدفاع: عمر جابر- دونجا- محمد حمدي- أحمد سامي

في خط الوسط: إسلام عيسي – عبدالله السعيد- وليد الكرتي – إبراهيم عادل

في خط الهجوم: فاجري لاكاي

أحداث مباراة بيراميدز الودية

انتهت أحداث المباراة الودية التي جمعت بين بيراميدز ونظيره سبورتنج، بفوز الأول بثمانية أهداف دون مقابل في اللقاء الودي الذي جمع بين الفريقين.

شهد على لقاء بيراميدز وسبورتنج، استاد الدفاع الجوي في إطار استعدادات النادي لاستئناف الدوري وبدء مشوار دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسجل أهداف بيراميدز الثمانية، المهاجم الجنوب إفريقي فاجري لاكاي "هدفين"، ودودو الجباس ٤ أهداف "سوبر هاتريك"، ومحمود صابر "هدفين".

بيراميدز يحقق الفوز على المقاصة بثنائية نظيفة بكأس الرابطة

انتهت أحداث مباراة بيراميدز ومصر المقاصة بنتيجة هدفين دون رد، لصالح الفريق السماوي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

افتتح محمد الجباس سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 47 من عمر اللقاء، وسجل عماد ميهوب الهدف الثاني في الدقيقة 89 وينتهي اللقاء بثنائية نظيفة.

بعد تأهله أمام تونس.. بيراميدز يضم البوركيني إبراهيم توريه

أعلن نادي بيراميدز عن ضم الدولي البوركيني إبراهيم بلاتي توريه، الذي يتواجد حاليا في الكاميرون مع منتخبه لخوض كأس أمم أفريقيا.

وأعلن الحساب الرسمي لنادي بيراميدز عن ضم اللاعب وكتب: " من بوركينا فاسو إلى القاهرة، بلاتي توريه لاعباً في صفوف بيراميدز".