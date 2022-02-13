/679220/إلهام-شاهين-عن-منتج-برنامج-الدوم-اسمه-أصبح-علامة-لجودة-وقيمة-أي-عمل

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن فخرها لنجاح برنامج “الدوم”، الذي انطلق حفل افتتاحه منذ يومين، مؤكدة على أن البرنامج سكون فرصة لدعم المواهب الشابة واكتشافها في عدد من المجالات الغنائية والتمثيلية.

دوت الخليج يرصد دعم إلهام شاهين لبرنامج الدوم ورسالتها للمنتج محمد السعدي

وكتبت إلهام شاهين، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، مرفقة صورتها من داخل برنامج الدوم: “ألف مبروووك للشركه المتحده للإعلام و المنتج الأستاذ محمد السعدي الذى أصبح إسمه علامة للجودة و القيمه و النجاح لأى عمل بمشاركة أستاذ إيهاب جوهر”.

وتابعت إلهام شاهين موجهة شكرها لوزارة الثقافة: “ شكراً لدعم وزارة الثقافه و وزارة الشباب و الرياضه لهذا البرنامج الرائع الذى سيتيح الفرصه لاكتشاف مواهب فنيه غنائيه و إعلاميه و فى مجال التمثيل .. أتمنى التوفيق والنجاح لمن يستحق من المواهب الحقيقيه ..مبروووووووووووك الدوم”.

تفاصيل برنامج الدوم

الجدير بالكر أنه كانت الإنطلاقة لأولى حلقات البرنامج الجديد الدوم، يوم الجمعة الموافق 11 من شهر فبراير، ويُعد أضخم برنامج لاكتشاف المواهب الفنية المصرية في مجالات متعددة، وأعلن عدد من النجوم حضورهم في الحلقة الأولى من خلال حسباتهم الشخصية على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وحضر الحفل الإفتتاحي لبرنامج الدوم، عدد من النجوم المصريين، وهم في غاية السعادة مما تقدمه مصر من مواهب شابة في مجالات التمثيل والغناء وغيرهما، وكان من بين هؤلاء النجوم: هاني رمزي، ريم مصطفى يوسف الشريف وزوجته إنجي علاء.

إلهام شاهين تتذكر عزت العلالي بكلمات مؤثرة

من ناحية أخرى، تذكرت الفنانة إلهام شاهين الفنان القدير عزت العلالي من خلال توجيه بعض الرسائل المؤثرة له، فقالت: “”اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير الغالى على قلوبنا جميعا عزت العلايلى ..نتذكره دايما بكل الخير و ندعو له بالرحمه ..ربنا يجعل مثواه الجنه يارب”، جاء ذلك تعليقا على صورة للفنان الراحل عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

هذا والتقت إلهام شاهين في ندوة ولقاء مفتوح مع الجمهور أدرها الناقد أندرو محسن، بمركز الإبداع الفني، وذلك بعد عرض فيلمها حظر تجول"ييوم الاحد 30 يناير في تمام الساعة السابعة مساء، ويتنافس بين 5 أفلام علي جوائز المهرجان لعام 2020.