/679225/برلماني-في-طلب-إحاطة-لوزير-الأوقاف-ما-هي-معايير-وأولوية-توزيع-فرش-المساجد

تقدم النائب علاء عبدالنبي، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بطلب إحاطة لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بسبب عدم وضع الوزارة ضوابط في عملية فرش المساجد.

دوت الخليج

وقال عبدالنبي، في طلب الاحاطة الذي قدمه للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لإحالته لوزير الاوقاف، أنه عملت بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة، أنه تقدم بعدد من الطلبات لوزارة الأوقاف للحصول علي فرش للمساجد بدائرته الانتخابية ولم يتم تلبية أي طلب منها.

تحقيق العدالة بين النواب في عملية فرش المساجد

ووجه النائب تساؤلا لوزير الأاوقاف: ما هي المعايير التي يتم علي أساسها صرف فرش المساجد؟، لافتا إلي أن الوزارة أعلنت مرات عديدة بأن الأولوية في توفير الفرش للمساجد التي يتم افتتاحها حديثا .

وأضاف عبدالنبي، أنه طالب بتوفير فرص لعشرات المساجد ولكن دون جدوي، مطالبا وزير الأوقاف بتحقيق العدالة بين النواب في عملية فرش المساجد وعدم التمييز بينهم، خاصة أن الهدف هو تحقيق الطلبات التي يتقدم بها المواطنين للنواب في كافة المحافظات.

تجديد الخطاب الديني

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن الجميع يشهد لوزارة الاوقاف، بتحقيق إنجازات كبيرة في تجديد الخطاب الديني، ومنع أصحاب الأفكار والمتطرفة من صعود المنابر، ولكن يجب أن تأخذ في عين الاعتبار عملية التوزيع العادل لفرش المساجد.

طلب إحاطة بشأن انشاء مكاتب بريد بقرى مركز الإبراهيمية بالشرقية

هذا و تقدم النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا الإتصالات، بشأن انشاء مكاتب بريد بقرى (كفر محسن- قطيفة مباشر- كفر ابوالديب) بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية.

وخلال الطلب، أكد بدوي، أنه ورد إليه طلبات متعددة وشكاوى عديدة من اهالي هذه القرى، التي في فحواها عدم قدرة فروع مركز الإبراهيمية علي سد الحاجة للمواطنين في القرى المختلفة، حيث أن الخريطة الديموغرافية بمركز الإبراهيمية قد تغيرت وامتداد نوابعه وزادت إعداد السكان فيه، الأمر الذي يتطلب وضع تصور ودراسة حول توفير مكاتب بريد في القرى الكبرى التي تخدم اكثر من 10 نوابع "عزب".