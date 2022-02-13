وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكولى تعاون مع بنك الطعام المصرى (صور)

جدة - نرمين السيد - شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، توقيع بروتوكولى تعاون بين الوزارة وبنك الطعام المصرى، ويهدف البروتوكول الأول إلى تنسيق الجهود المبذولة لتنفيذ برنامج التغذية السليمة للأطفال بدور الحضانة فى الأماكن من سن يوم حتى أربع سنوات فى بعض المناطق المطورة مثل الأسمرات والمقطم بالقاهرة.





ويهدف البروتوكول الثانى إلى دراسة أثر برنامج الإطعام الشهرى الذى يقدمه بنك الطعام المصرى للأسر الأولى بالرعاية، سواء من الناحية الاقتصادية أو التغذوية والصحية، وساهم فى تحديد مكونات الإطعام الشهرى المعهد القومى للتغذية بالشراكة مع جمعية بنك الطعام المصرى ولفيف من الخبراء المعنيين.

ووقع البرتوكولان من جانب وزارة التضامن الاجتماعى، أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلى، ومجدى حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، كما مثل جمعية بنك الطعام المصرى محسن سرحان بصفته الرئيس التنفيذى للجمعية، وذلك فى حضور شركاء الوزارة من المعهد القومى للتغذية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" والمعهد الدولى لبحوث السياسات الغذائية.

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بأن عام المجتمع المدنى الذى أقرته القيادة السياسية يؤكد قدر وقيمة منظمات المجتمع المدنى ودورها التنموى فى التعاون مع جميع مؤسسات الدولة، وتمت الإشارة إلى أن الشراكة مع بنك الطعام تمتد لسنوات عديدة منذ بدء إشهاره وتشمل مجالات الإطعام الشهرى و"التغذية المدرسية" و"شهر الخير" و"لحوم الصدقات" و"حياة كريمة"، مضيفة أن الوزارة تدعم المساهمة فى تطوير مجال تنمية الطفولة المبكرة فى مصر، وذلك من خلال تغذية الأطفال تغذية صحية سليمة ومتوازنة إيمانا بحق الطفل فى الحصول على الغذاء الكافى فى المراحل العمرية المبكرة التى تمثل نمو الجسم والعقل.

كما تم التأكيد على أن التغذية السليمة تساهم فى محاربة الفقر كما تساعد على الاستثمار فى صحة الأجيال القادمة.

كما أكدت القباج، أن تقديم وجبات غذائية يومية متكاملة لأطفال الحضانات والتى تحتوى على العناصر الغذائية لها دور هام فى تقوية التركيز ومضاعفة القدرات العقلية لهم، بالإضافة إلى أن الحضانات تقوم بتوعية أولياء الأمور بإتباع الأساليب الصحية السليمة فى تغذية أطفالهم من خلال إعداد وتنفيذ برامج وأنشطة توعوية وترفيهية مبتكرة وجعل دور الحضانة جاذبة للطفل مما يساعد فى رفع نسب الحضور، كما تساعد الحضانات على توفير وقت ومساحة للأمهات على إيجاد الوقت الكافى للالتحاق بفرصة عمل وتحسين المستوى الاقتصادى لأسرهم.

ومن ‎جانبه أكد محسن سرحان الرئيس التنفيذى لبنك الطعام المصرى، أن بروتوكول التعاون بتنفيذ برنامج التغذية السليمة للأطفال بدور الحضانة بمنطقة الأسمرات، يأتى ضمن التوجه العام لبنك الطعام المصرى القائم على توفير التغذية السليمة لجميع الفئات المستحقة، وإدراكًا من البنك بأهمية توفير الغذاء الصحى فى مرحلة الطفولة المبكرة انطلاقا من توجه وزارة التضامن الاجتماعى فى هذا الشأن وسرعت فى إنشاء البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة والذى سيكون بنك الطعام المصرى شريكا رئيسيا فيه من خلال دوره فى تغذية أطفال حضانات الأسمرات بشكل صحى وسليم.

‏‎وأضاف محسن سرحان، أنه بموجب البروتوكول سيقوم بنك الطعام المصرى بجميع الأعمال التجهيزية للمطبخ المركزى وفقا لمختلف الاشتراطات البيئية والصحية وطبقاً لمعايير الامن والسلامة، إلى جانب توفير جميع الاحتياجات الخاصة بتنفيذ البرنامج والمعدات والآلات اللازمة لتنفيذ إنتاج الوجبات، هذا بالإضافة إلى تأمين جميع المواد الغذائية الجافة والمطهية من أجل أطفال حضانات بعض المناطق المطورة بإجمالى 1400 طفل يوميا للفئة العمرية من يوم إلى 6 سنوات، وذلك بإشراف كامل على المكان المخصص لإعداد وتقديم الوجبات والمخازن الملحقة به والالتزام بالسلامة المهنية والغذائية وتداول الأمن الغذائى.

‏‎كما أكد أن توقيع بروتوكول دراسة قياس الأثر مع وزارة التضامن الاجتماعى يعد خطوة فارقة فى تاريخ المجتمع المدنى المصرى حيث يهدف إلى دراسة تأثير برنامج بنك الطعام للاطعام الشهرى الذى يتم تقديمه للأسر الأولى بالرعاية فى قاعدة بيانات بنك الطعام والتى تصل إلى 150 ألف أسرة مصرية لتوفير الغذاء الصحى لهم اعتمادا على التجارب والأدلة العلمية، المتمثلة فى تعديل مكونات الدعم الغذائى لتتناسب مع الاحتياجات الغذائية للمستفيدين والتى تم تحديدها فى ضوء توصيات المعهد القومى للتغذية، فضلاً عن إضافة التوعية بالتغذية السليمة للأطفال وأولياء الأمور من خلال إتباع الأساليب الصحية السليمة بالغذاء الصحى.