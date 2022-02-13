تنفيذًا لتوجيهات رئاسية.. جامعة القاهرة تطلق مسابقة الموهبة والإبداع

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إطلاق النسخة الأولى من مسابقة "الموهبة والإبداع وتطوير الوعي"، التي تنظمها الجامعة في مسارين لطلاب المرحلة الجامعية الأولى وطلاب الدراسات العليا تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة رعاية النوابغ والموهوبين بالجامعات.

وقال الخشت، إن المسابقة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية فتح المسارات الإبداعية أمام الطلاب، وتنمية قدراتهم ووعيهم ومسؤوليتهم الوطنية، وتشجيعًا لهم على صقل مواهبهم وتعزيز منتجاتهم الإبداعية وابتكاراتهم واختراعاتهم، والارتقاء بثقافة الإبداع والابتكار لديهم في مواجهة الفكر الرجعي والإرهابي المتطرف، وزيادة قدرتهم على تأدية دورهم المرحلي والمستقبلي وواجبهم تجاه مشروعات تنمية الدولة الوطنية في إطار الجمهورية الجديدة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن مجالات المسابقة تتضمن مختلف مجالات الموهبة والإبداع والابتكار (الآداب والفنون والعلوم والوعي بالقضايا المجتمعية وحل المشكلات)، وأن مجموع الجوائز 120 ألف جنيه وقبول المشاركات مستمر حتى 30 أبريل 2022، مشيرًا إلى أنه سيتم منح ثلاث جوائز مالية قيمة وشهادات تقدير للطلاب الفائزين في كل مجال من مجالات المسابقة بالإضافة إلى تنظيم احتفالية لتكريمهم وتسليمهم الجوائز وشهادات التقدير.

وأكد الخشت، أن الجامعة ليست مكانًا لتلقي العلم فقط وإنما لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، مشيرًا إلى أن المسابقات التي تنظمها الجامعة تُتيح الفرصة لإكتشاف المواهب والابتكارات لدى الطلاب في مجالات مختلفة والتعبير عنها ودعمها، بما يساهم في إعداد كوادر شابة موهوبة ومبتكرة يتم تسخير مواهبهم لخدمة الوطن وتحقيق التنمية المُستدامة وتطوير بيئة ومجتمع الإبداع بمفهومه الشامل.