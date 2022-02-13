/679226/بعد-انتقادتها-الأخيرة-لها-إلهام-شاهين-تتراجع-أنا-معرفش-جورجينا-ومش-من-حقنا-نعترض-عليها

دوت الخليج يرصد توضيح إلهام شاهين على انتقادها لعلاقة جورجينا رودريجيز كريستيانو رونالدو

وتراجعت إلهام شاهين عن تلك الإنتقادات التي تداولتها الصحف ومواقع التواصل الإجتماعي، موضحه قصدها من تصريحاتها السابقة عن الثنائي الشهير جورجينا ورونالدو، فقالت خلال برنامج Et بالعربي: “ كلموني في مداخلة قالولي إيه رأيك الحب يبقى معلن ولا يبقى شيء خاص؟، قلت أكيد يبقى شيء خاص”.

ألهام شاهين: علاقة جورجينا بكريستيانو حرية شخصية

وتابعت: “ أنا معرفش جورجينا، لكن السؤال كان ليا، إيه رأيك الحب يبقى معلن ويبقى معمول بشكل شو؟، قلت لاء ده شيء خاص بين الطرفين، وأنا مبحبش الشو ده، وهما حريين دي حرية شخصية، يعملوا في بعض اللي هما عايزين، مش من حقنا نعترض”.

انتقادات سابقة من الهام شاهين لجورجينا وكريستيانو رونالدو

الجدير بالذكر أن سبق وأن صرحت إلهام شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات»، الذي تقدمه الإعلاميتان سهير جودة، ومفيدة شيحة، عبر فضائية النهار، بانزعجها من علاقة جورجينا بلاعب الكرة كريستيانو رونادلو، اذ قالت: "بشوف علاقتهم دي شو، وليست مشاعر حقيقية، لأن المشاعر الحقيقية تكون خاصة جدًا".

الهام شاهين وبرنامج الدوم

هذا وأعربت الفنانة إلهام شاهين منذ قليل عن فخرها لنجاح برنامج “الدوم”، الذي انطلق حفل افتتاحه منذ يومين، مؤكدة على أن البرنامج سكون فرصة لدعم المواهب الشابة واكتشافها في عدد من المجالات الغنائية والتمثيلية، فقالت عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: ““ألف مبروووك للشركه المتحده للإعلام و المنتج الأستاذ محمد السعدي الذى أصبح إسمه علامة للجودة و القيمه و النجاح لأى عمل بمشاركة أستاذ إيهاب جوهر”.

وتابعت: ““ شكراً لدعم وزارة الثقافه و وزارة الشباب و الرياضه لهذا البرنامج الرائع الذى سيتيح الفرصه لاكتشاف مواهب فنيه غنائيه و إعلاميه و فى مجال التمثيل .. أتمنى التوفيق والنجاح لمن يستحق من المواهب الحقيقيه ..مبروووووووووووك الدوم”.