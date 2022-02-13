/679227/يقتل-القتيل-ويمشي-في-جنازته-اب-يقتل-أبنه-بسبب-20-ألف-جنيه-ويدعي-انتحاره

يقتل القتيل ويمشي في جنازته.. في واقعه غريبة قام أب بقتل أبنه ثم قام بابلاغ قوات الشرطة، حيث أبلغهم بانتحار أبنه البالغ من العمر 22 عاما، بعد أن عثر على جثته تتدلى من سقف إحدى غرف منزل جدته بمنطقة البراجيل.

دوت الخليج

ونظرا لارتباك الاب اثناء الادلاء بأقواله، ساور رجال الشرطة الشكوك بالقضية، لانه بعد ان تم الفحص وجد آثار كدمات على الجثة الابن البالغ 22 عام من الرأس للساقين ، ومن ذه المنطلق تجولت الشكوك إلى حقيقه والتأكد من وجود شبهة جنائية وراء وفاة ذلك الشاب حيث انه تم التاكد أنه لم يقدم على الانتحار كما روى والده.

قيدو أبنهم بسبب 20 ألف جنيه وضربوه حتى الموت

وأدت علامات ارتباك الوالد لزيادة شكوك الشرطة. فعمد ضباط المباحث إلى تكثيف أسئلتهم، حتى كُشف الجانب الخفي لتلك القصة. إذ أقر الأب بجرمه قائلا "ماكنش قصدي.. مات في إيدي".

اعتراف الوالد بقتل أبنه

ثم اعترف الوالد بالواقعه وتفاصلها قائلا ان ابنه سرق على 20 ألف جنيه منه واختفى. مشيرا غلى أنه اكتشف يوم الواقعة، مكان تواجد ابنه، فاصطحبه إلى شقته في منطقة البراجيل بدائرة مركز أوسيم، بالاشتراك مع أخيه "العم" وشقيقه.

ثم قام الثلاثة الشاب بالحبال وانهالوا عليه بالضرب ليعترف بمكان الأموال، لكن الشاب لم يتحمل وصلة التعذيب وفارق الحياة.

تأجيل محاكمة علاء حسانين وحسن راتب بقضية الاثار لجلسة الغد

وقامت محكمة جنايات شمال القاهرة ،والتي تم عقدها بالعباسية، بتأجيل ثاني جلسات محاكمة حسن راتب رجل الأعمال وعلاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت و21 آخرين في قضية الاتجار في الآثار الكبرى، إلى جلسة غدا لمرافعة دفاع المتهمين الأول والرابع .

يأتي ذلك بعد أن امر النائب العام بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب وواحد وعشرين آخرين لـ محكمة الجنايات المختصة.

حيث ت اتهام علاء حسانين بتشكيل عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، والتجارة في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.

وتم اتهام الثاني بالاشتراك مع حسانين في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها.

اما عن بقية المتهمين قتم توديه التهم اليهم بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجراء أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.