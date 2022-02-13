مخالفات الإعلام الرياضي تثير مناقشات رياضة الشيوخ..والحكومة: «مجرمة بالقانون الجديد»

/679228/مخالفات-الإعلام-الرياضي-تثير-مناقشات-رياضة-الشيوخوالحكومة-مجرمة-بالقانون-الجديد

شهدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، برئسة النائب أحمد أبو هشيمة، خلال مناقشة تعديلات قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، مناقشات موسعة حول مخالفات الإعلام الرياضي ، والتي تمثل خروج عن مدونة السلوك الإعلامي والمهني، حيث أكد كلا من الحكومة ونقابة الإعلاميين على تجريم هذه المخالفات فى القانون الجديد.

دوت الخليج

ميثاق الشرف الإعلامي

حي اوضح الدكتور طارق سعدة، نقيب الاعلاميين، أن قانون الهيئة الوطنية للإعلام رقم 178 لسنة 2017، نص على أن الهيئة هي المؤسسة المنوط بهات إدارة الوسائل الاعلامية الرسمية المملوكة للدولة، فضلا عن أن المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، وفقا للقانون رقم 180 لسنة 2018، معني بتنظيم الإعلام المصري المرئي والالكتروني والمقروء والمسموع، فيما يخص التأسيس والتجديد والترخيص، والتعاون مع الوسائل والقيادات.

جاء هذا خلال مناقشة لجنة الشباب والرياضة، لمشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتابع نقيب الإعلاميين، أن نقابة الاعلاميين خاصة بالعنصر البشري العامل فى المنظومة الاعلامية الرسمية والخاصة، فى الشعب الخمسة الاعداد والتقديم والاخراج والتحليل والمراسلة، وبناء عليه فإن قانون النقابة رقم 93 لسنة 2016، الزم النقابة بان تكون الجهة الوحيدة التي يحق له ان تتحدث وتنشر ميثاق شرف اعلامي ، فى الجريدة الرسمية للدولة، وهو ما ينقسم إلى ميثاقين ميثاق شرف إعلامي وميثاق شرف اعلامي رياضي، لافتا إلى أنه عند وضع ميثاق الشرف الاعلامي الرياضي على خطي ميثاق الشرف الاعلامي للأمم المتحدة والاتحاد الاوربي، وجامعة الدول العربية، حيث أصدر فى ديسمبر 2017، ميثاق الشرف الاعلامي الرياضي للعالم فى كل ألوان الاعلام الرياضي السياسي والاجتماعي ، والذي حدد الاختصاصات وفقا لما حدده القانون .

وزير الشباب والرياضة مخالفات الإعلام الرياضي مجرمة فى لقانون الجديد

أوضح الدكتور أشرف صبحي،وزير الشباب والرياضة،أن كل ما يتم تشريعه داخل مجلسي النواب والشيوخ، فيما يخص قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، منوط بالمؤسسات الرياضية المصرية، موضحا أن ما يحدث من مخالفات فى الاعلام الرياضي خاصة بالمؤسسات الرياضية، بما يمثل خروج عن السلوك المهني الشخصي.

واكد الدكتور أشرف صبحي، أن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، يجرم مخالافت الإعلام الرياضي، وهو ما تم بلتنسيق مع قابة لإعلاميين لتنظيم الإعلام الرياضي ويدعم ميثاق الشرف للإعلام الرياضي الذي يجرم هذه المخالفات.