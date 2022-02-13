/679229/ليفربول يحقق-الفوز-على-بيرنلي-وغياب-محمد-صلاح-عن-التسجيل

انتهت أحداث مباراة ليفربول وبيرنلي، بنتيجة هدف دون رد، لصالصح فريق الريدز، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابع والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

شارك محمد صلاح، وساديو مانى، في مباراة اليوم مع ليفربول أمام بيرنلي، بشكل أساسي بعد عودة الثنائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية مع منتخبات بلادهم.

موقف الفريقين في الدوري

سجل الدولي البرازيلي فابينو لاعب خط وسط نادي ليفربول الإنجليزي، هدف المباراة الوحيد في اللقاء، في الدقيقة الأربعون من عمر اللقاء، من خلال كرة ركنية للريدز.

بهذا الفوز يصل ليفربول للنقطة الـ 54، ويحتل وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يحتل بيرنلي المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة.

تشكيل ليفربول ضد بيرنلي

فى حراسة المرمى: أليسون

فى خط الدفاع: أرنولد- ماتيب- فان دايك- روبرتسون

فى خط الوسط: هندرسون- فابينيو- كيتا

فى خط الهجوم: ماني- فيرمينو- صلاح

الجدير بالذكر ان انتهت أحداث مباراة ليفربول وليستر سيتي، بنتيجة هدفين دون رد لصالح فريق الريدز، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بهذا الفوز يصل ليفربول إلى الإنتصار التاسع عشر على التوالي، والتي يشهد عليها ملعب الأنفيلد معقل فريق الريدز.

سجل البرتغالي ديجو جوتا الهدف الأول في الدقيقة الـ 34 من عمر اللقاء، من خلال ركلة ركنية من جهة اليمين نفذها أرنولد عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها فان دايك برأسية أبعدها شمايكل فردت إلى ديوجو جوتا فسدد كرة قوية سكنت يسار المرمى.

مشاركة محمد صلاح

دخل الدولي المصري محمد صلاح في مباراة ليفربول وليستر، في الدققية الـ 60 من عمر اللقاء، بخروج البرازيلي ودخول صلاح، وسط تصفيق حار من جمهور الريدز، وهي المشاركة الأولى له بعد نهائي أمم إفريقيا مع منتخب بلاده أمام السنغال.

أكد ديجو جوتا بالهدف الثاني له في المباراة في الدقيقة الـ 87 من عمر اللقاء، من خلال لمسة رائعة من ماتيب وضعت ديوجو جوتا في انفراد تام بالمرمى فسدد الاخير كرة قوية سكنت يمين كاسبر شمايكل.