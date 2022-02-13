/679231/تحولت-إلى-أشلاء-انتحار-فتاة-عشرينية-أسفل-عجلات-مترو-الانفاق

في حادث مأسواي، قامت فتاة عشرينية بالتخلص من حياتها، اليوم الأحد، الموافق 13 فبراير عن طريق القاء نفسها أسفل عجلات قطار مترو الأنفاق في محطة فيصل بالخط الثاني.

دوت الخليج

ثم بعد ذلك سيطرت حالة من الرعب على الحاضرين بالمترو، اثناء رؤيتهم هذا الحادث الأليم، حيث لم يستطع أحد أن يتمكن أحد من إنقاذها لقفزها سريعًا مع قدوم المترو، ليدهسها وتتحول جثتها لأشلاء في ثوانٍ.

انتحار فتاة عشرينية أسفل عجلات مترو الانفاق

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن والنيابة العامة إلى مكان الواقعة، ونقلت الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة، لتحديد أسباب الوفاة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، ومن ثم التصريح بالدفن.

قتل أب ابنه بسبب 20 ألف جنيه

وفي واقعه غريبة قام أب بقتل أبنه ثم قام بابلاغ قوات الشرطة، حيث أبلغهم بانتحار أبنه البالغ من العمر 22 عاما، بعد أن عثر على جثته تتدلى من سقف إحدى غرف منزل جدته بمنطقة البراجيل.

ونظرا لارتباك الاب اثناء الادلاء بأقواله، ساور رجال الشرطة الشكوك بالقضية، لانه بعد ان تم الفحص وجد آثار كدمات على الجثة الابن البالغ 22 عام من الرأس للساقين ، ومن ذه المنطلق تجولت الشكوك إلى حقيقه والتأكد من وجود شبهة جنائية وراء وفاة ذلك الشاب حيث انه تم التاكد أنه لم يقدم على الانتحار كما روى والده.

قيدو أبنهم بسبب 20 ألف جنيه وضربوه حتى الموت

وأدت علامات ارتباك الوالد لزيادة شكوك الشرطة. فعمد ضباط المباحث إلى تكثيف أسئلتهم، حتى كُشف الجانب الخفي لتلك القصة. إذ أقر الأب بجرمه قائلا "ماكنش قصدي.. مات في إيدي".

اعتراف الوالد بقتل أبنه

ثم اعترف الوالد بالواقعه وتفاصلها قائلا ان ابنه سرق على 20 ألف جنيه منه واختفى. مشيرا غلى أنه اكتشف يوم الواقعة، مكان تواجد ابنه، فاصطحبه إلى شقته في منطقة البراجيل بدائرة مركز أوسيم، بالاشتراك مع أخيه "العم" وشقيقه.

ثم قام الثلاثة الشاب بالحبال وانهالوا عليه بالضرب ليعترف بمكان الأموال، لكن الشاب لم يتحمل وصلة التعذيب وفارق الحياة.