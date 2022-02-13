محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير حديقة الأندلس بالجزيرة (صور)

جدة - نرمين السيد - وأشار عبدالعال، فى بيان للمحافظة، اليوم الأحد، إلى أن حديقة الأندلس تعد أول حديقة تسجل كأثر فى مصر وهى جزء رئيسى من ذاكرة أجيال عديدة، وتتكون من ثلاثة أجزاء هى حديقة الجزيرة والأندلس والحديقة الفرعونية وتقع على مساحة 9 آلاف م2.
وأضاف محافظ القاهرة، أن أعمال تطوير الحديقة تقوم بها شركة متخصصة فى الترميم التراثى والأثرى تحت إشراف وزارة الآثار وبتمويل من مديرية الإسكان بالمحافظة.
وتعرضت الحديقة للإهمال لفترة طويلة وهو ما دعا محافظة القاهرة لوضع خطة لتطويرها وإعادة الروح إليها فى إطار ما توليه الدولة من اهتمام بالحفاظ على التراث وإعادة إحيائه.
وتشمل أعمال التطوير رفع كفاءة البنية التحتية وإصلاح شبكة الرى بالحديقة ليتم بالتنقيط، وتطوير شبكة صرف النافورة الموجودة فى الجزء الفرعوني بها، وترميم نماذج التماثيل الآثرية الموجودة داخل الحديقة، إضافة إلى ترميم تماثيل ثعابين الكُبرى الموجودة فى الجزء الفرعونى للحديقة، وإزالة كل ما يعوق تمكن زائرى الحديقة من التمتع برؤية نهر النيل دون عوائق مع إضاءتها بالإضاءة التى تعطيها شكلا جماليا للسائر فيها أو عند رؤيتها من أعلى برج القاهرة.
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