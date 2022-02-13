بيان هام من محافظة القليوبية حول نتيجة الشهادة الإعدادية

جدة - نرمين السيد - وكتبت الصفحة الرسمية للمحافظة، عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الأحد: "سيتم اعتماد نتيجه الشهادة الاعدادية على نهاية هذا الأسبوع حيث تجرى حاليا الأعمال النهائية للتصحيح ورصد الدرجات".
على جانب آخر نفى مجلس الوزراء، ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن صدور قرار بحذف أجزاء من مناهج الصف الرابع الابتدائى الخاصة بالفصل الدراسى الثانى 2021-2022.
وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بحذف أجزاء من مناهج الصف الرابع الابتدائى الخاصة بالفصل الدراسى الثانى 2021-2022، وأنه لم يصدر أى قرارات بهذا الشأن.
وأوضحت أن كل مناهج الصف الرابع الابتدائى كما هى دون حذف أو تغيير أية أجزاء منها، وفقاً لنظام التعليم الجديد، حيث تم وضع مناهج مطورة من قبل متخصصين فى كل مادة على حدة، وبناءً على معايير دولية ترتبط بخطة تربوية متكاملة، ومترابطة مع بعضها بما يجب أن يدرسه الطفل فى هذه المرحلة العمرية، مُشيرةً إلى أن امتحانات الفصل الدراسى الأول تمت بصورة منتظمة دون معوقات.
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