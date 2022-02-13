محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة فى المحلة (صور)

جدة - نرمين السيد - أجرى الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، اليوم الأحد، أولى جولاته الميدانية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز المحلة لتفقد مواقع العمل المقترح تطويرها ضمن المبادرة بقرى" صفط تراب، شبرا بابل، بلقينا، الهياتم" وذلك عقب انضمام 4 مراكز جديدة هى " المحلة، كفر الزيات، قطور وبسيون" إلى جانب مركز زفتى.





وخلال جولته تفقد محافظ الغربية بقرية صفط تراب "مركز الشباب، الوحدة الإجتماعية، الجمعية الزراعية، الوحدة الصحية، الوحدة المحلية، مركز الغسيل الكلوى، محطة المياة، مكتب البريد، مجمع المدارس، ترعة القرشية وعدد من قطع الأراضى المقترحة لإنشاء عدد من المشروعات الخدمية عليها".

وتابع المحافظ جولته فى قرية شبرا بابل حيث تفقد مدرسة شبرا بابل الثانوية، مدرسة محمد درة، مدرسة شبرا بابل الإعدادية بنات، مدرسة شبرا بابل الإبتدائية، الوحدة البيطرية، الوحدة المحلية، الوحدة الزراعية، مركز الشباب، وعدد من قطع الأراضى التى تبرع بها الأهالى لإنشاء عدد من المشروعات الخدمية عليها، واختتمت الجولة بتفقد ذات المنشآت فى قريتى بلقينا والهياتم.



وأشار رحمى إلى أنه سيتم تنفيذ عدد من المشروعات المتنوعة فى 18 قطاع تشمل إدخال خدمات "الصرف الصحى، مياه الشرب، الغاز الطبيعى، الكهرباء، الاتصالات"إلى جانب"رصف الطرق، إنشاء الكبارى، بناء مجمعات زراعية وبيطرية، إنشاء مجمعات للخدمات الحكومية، بناء مدارس جديدة وتطوير ورفع كفاءة الموجود منها، تبطين الترع، تطوير مراكز الشباب، تطوير وإنشاء الوحدات الصحية والاجتماعية ونقاط الإسعاف" وغيرها من المشروعات التى تقوم بتغيير حياة المواطنين داخل 16 وحدة محلية تضم 58 قرية و347 عزبة.

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