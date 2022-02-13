التعليم: انتهاء إجازة نصف العام الخميس المقبل والمدارس تستعد للترم الثانى

تنتهى إجازة نصف العام الدراسى لطلاب المدارس، يوم الخميس المقبل 17 فبراير الجارى لينطلق الترم الثانى يوم السبت 19 من نفس الشهر، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه لا مد لإجازة نصف العام الدراسى وسيبدأ الترم الثانى وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى يوم السبت 19 فبراير.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أرسلت خطابا للمديريات التعليمية لصرف حافز تطوير التعليم رياض الأطفال والصفوف الأولى وحتى الرابع الابتدائى، اعتباراً من بداية العام المالى 2021/2022، وذلك وفقاً لتوجيهات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

جاء ذلك رداً على استفسارات بشأن الافادة عما إذا كان يتم الصرف اعتباراً من العام المالى أو من بداية العام الدراسى، كنا حذرت الوزارة من تأخير صرف مستحقات المعلمين عن حافز تطوير التعليم للمعلمين المستحقين، مشددة على أنه سيعرض المسئولين بكل مديرية للمساءلة أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قائلة: يعلم المسئولون الماليون بالمديريات بأن العام المالى يبدأ فى 1/7 من كل عام.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، المديريات، بموقف حالة الصرف الفعلى لحافز تطوير التعليم للعام المالى 2021/2022، بكل مديرية تعليمية، بناء على خطاب رئيس مجلس النواب بشأن إدراج طلب إحاطة مقدم من أحد الأعضاء فى جدول أعمال أرقب جلسة مقبلة بشأن عدم صرف حافز تطوير التعليم للمعلمين.