/679230/توتنهام-يسقط-أمام-ولفرهامبتون-وأستون-فيلا-أمام-نيوكاسل-بالدوري-الإنجليزي

شهد الدوري الإنجليزي الممتاز، على ثلاث مباريات في الساعتين الأخيرتين، ونرصد في السطور القادمة نتيجة مبارتي توتنهام هوتسبير مع ولفرهامبتون، ونيوكاسل يونايتد وأستون فيلا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

سقط توتنهام هوتسبير أمام ولفرهامبتون، بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتيجة مباراة توتنهام وولفرهامبتون

سجل راؤول خيمينيز أول أهداف المباراة في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء، وأكد لياندر ديندونكز، بالهدف الثاني في الدقيقة الثامنة عشر.

تجمد رصيد توتنهام عند النقطة الـ 36، في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما رفع ولفرهامبتون رصيد إلى 37 نقطة، في المركز السابع في الجدول.

نتيجة مباراة أستون فيلا ونيوكاسل يونايتد:

انتهت أحداث مباراة أستون فيلا ونيوكاسل يونايتد، بنتيجة هدف دون رد، لصالح الأخير، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل كيران تريبيير هدف المباراة الوحيد والفوز، في الدقيقة الخامسة والثلاثون من عمر اللقاء، ليهدي فريقه الجديد ثلاثة نقاط ثمينة في الدوري.

تجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة الـ 27، في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما رفع نيوكاسل يونايتد رصيد إلى 21 نقطة، في المركز السابع عشر في الجدول.

نتيجة مباراة تشيلسي وبالميراس بنهائي كأس العالم للأندية 2022

نجح بطل أوروبا فريق تشيلسي الإنجليزي، من حصد بطولة كأس العالم للأندية 2022، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في نهائي البطولة، والتي توجهة للوقت الإضافي بعد حسم التعادل الإيجابي بنتيجة هدف لهدف.

تقدم تشيلسي في نتيجة المباراة، بالهدف الأول في الدقيقة الرابعة والخمسون من عمر اللقاء، عن طريق البلجيكي روميرو لوكاكو، ليعود لمنافسة هدافي البطولة، برصيد هدفين، ويعطي الأفضلية لفريقه في المباراة.

عاد بالميراس البرازيلي بهدف التعادل في المباراة، في الدقيقة الرابعة والستون، عن طريق رافائيل فيجا، ويعود للمنافسة على هداف البطولة، ويأتي بالتعادل لفريقه البرازيلي.

توجهة نتيجة مباراة تشيلسي وبالميراس البرازيلي، إلى الوقت الإصافي في نهائي كأس العالم للأندية 2022، ليأتي كاي فافرتز مهاجم البلوز ويسجل هدف البطولة، في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، من خلال ركلة جزاء.