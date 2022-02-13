/679239/شائعة-الزواج-تلاحق--أسماء-جلال-والفنانة-تعلق-اتفاجئت-زيكم

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا، شائعات حول الفنانة الشابة أسماء جلال بشأن زواجها، وصلت لتلك الشائعات للنجمة المصرية الأمر الذي جعلها تخرج عن صمتها وترد.

دوت الخليجيرصد حقيقة زواج الفنانة الشابة أسماء جلال

وكتبت اسماء جلال عبر خاصية «ستوري»، بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، معربة عن استيائها: «في إشاعة طلعت إني أتجوزت، معرفش أمتى وإزاي ده حصل أنا زيي زيكوا اتفاجئت بصراحة، بس عموما محصلش لو حصل أكيد هشاركوا خطوة زي دي».

من هي اسماء جلال

اسماء جلال ممثلة مصرية، بدأت مشوارها الفني عام 2017. شاركت في عددٍ من الأعمال (مسلسلات وأفلام)، وهي حاصلة على بكالوريوس في الإعلام.

رشحها المخرج بيتر ميمى مسلسل الأب الروحي استطاعت أن تخطف أنظار الجمهور فى أولى تجاربها الدرامية، من خلال شخصية «حياة» الفتاة الصعيدية، التى قدمتها فى الجزء الأول من مسلسل «الأب الروحى»، الذى كان بمثابة انطلاقة لها للمشاركة فى دراما رمضان ٢٠١٧.

أعمال اسماء جلال الفنية

شاركت أسماء جلال في مسلسل «كلبش» مع الفنان أمير كرارة، ومسلسل «ظل الرئيس» مع الفنان ياسر جلال، ومسلسل «حتى لا تطفئ الشمس» مع المخرج محمد شاكر خضير ، كما شاركت في مسلسل هربانة منها مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز في حلقة بعنوان "حلقة الندم". وشاركت في (لعبة النسيان، خلي بالك من زيزي).

آخر أعمال اسماء جلال

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أسماء جلال مسلسل "خلى بالك من زيزي" وهو من بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، على قاسم، بيومي فؤاد، صبري فواز، نهى عابدين، أسماء جلال، على الطيب، صفاء الطوخي، سلوي محمد على، كريم الشناوى.

تقوم الفنانة اسماء جلال الان بتصوير فيلم "بضع ساعات في يوم ما " بشخصية "أمل" و هي شخصية مذبذبة بعض الشئ و قصتها فيه مع الفنان محمد الشرنوبي.

ويشارك في بطولة العمل كلا من مي عمر، محمد الشرنوبي، هشام ماجد، مايان السيد، هنا الزاهد، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد صادق ومأخوذًا من رواية تحمل نفس الاسم لمحمد صادق، وهو من إخراج عثمان أبو لبن.