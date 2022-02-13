مايا دياب تثير غضب الجمهور بإطلالة عارية.. «صور»

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أطلت الفنانة اللبنانية مايا دياب بإطلالة عارية على متابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، من خلال مجموعة صور شاركتها معهم يبدو أنها التقطتها في إحدى حفلاتها الأخيرة.

دوت الخليجيرصد أحدث إطلالات مايا دياب المثيرة للجدل

وظهرت مايا دياب في مجموعة الصور التي شاركتها عبر موقع «انستجرام»، بجامبسويت سوداء مزينة بفراشات باللون الاحمر، وجاءت ملابسها شفافة من الذارع والأرجل، مما جعل الجمهور يغضب عليها.

مايا دياب تتألق في حفل قبرص

ويبدو أن إطلالة الفنانة مايا دياب، من حفلها التي إقامته في مدينة قبرص مساء أمس السبت، ضمن احتفالات نجوم الغناء بعيد الحب.

وكانت قدر روجت دياب للحفل من خلال موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، إذ كتبت: «نتطلع إلى لقائكم جميعًا في فندق سافوي 12/2/2022 في شمال قبرص، دعونا نجعل هذه الليلة لا تنسى».

أغنية مايا دياب «أهلا وسهلا»

من ناحية أخرى، طرحت الفنانة اللبنانية، أغنيتها الجديدة بعنوان "أهلاً وسهلاً"، عبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، والاغنية من ألحان محمد يحيى، وتأليف الشاعر محمد الكياتي، اخراج جاد شويري.

وتقول كلمات الأغنية:

"يا مراحب خطوة عزيزة بدايات الحب لذيذة، طول عمره الحب بيقدر يسحر من غير تعويذة، أهلًا وسهلًا بقا أنا كنت متشوقة دنيتي متذوقة والله ما مصدقة، يا مراحب خطوة عزيزة بدايات الحب لذيذة طول عمره الحب بيقدر يسحر من غير تعويزة، أهلًا وسهلًا بقا أنا كنت متشوقة دنيتي متذوقة والله ما مصدقة".

مايا دياب لأول مرة مع محمود الليثي

وتعاونت الفنانة مايا دياب للمرة الأولى مع المطرب الشعبي محمود الليثي في اغنية جديدة بعنوان «حطالي روج» الذي أطلقهتها شركة craft media للمنتج حمدي بدر منذ دقائق قليلة عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وتقول مطلع الإغنية: “حطالي روج ياخرابي ع المسكره ماتبطلي بقي افتري حرام عليكي انا قلبي مابقاش قادر عاكسني اه بس تعاكس بالراحه انا عايزه اكون مرتاحه ده الشوق تعبني في قلبي والشوق قادر روحي انا قلبي انا عقلي انا عشقي انا تيجي هنا هاجي هنا تروح هناك هروح هناك معاك معاك معاك معاك معاك روحي انا قلبي انا عقلي انا عشقي انا تيجي هنا هاجي هنا تروح هناك هروح هناك وراك وراك وراك وراك وراك انا بضعف من كلامك الحلو ياولا انا قلبي ضعيف مش قدك ماترحم يالا بالراحه عليا بص طب خليك نص نص بلاش تتعبلي قلبي بلاش بهدله”.