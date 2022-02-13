/679245/بعد-ظهورها-في-برنامج-الدوم-أحلام-لشيرين-عبد-الوهاب-وحشتيني

شهد موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وصل غزل بين المطربة الخليجية أحلام الشامي، والمطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، بعد ظهور الأخيرة بإطلالة مميزة في برنامج الدوم، المذاع عبر قناة on.

دوت الخليجيرصد وصلو فزب بين شيرين عبد الوهاب واحلام بعد ظهورها ببرنامج الدوم

بدأت أحلام بنشر صورة شيرين عبد الوهاب على صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، من خلال خاصية ستوري، وعلقت عليها «بحبك»، لترد شيرين عليها معلقة: «بحبك أكتر»، فأعادت أحلام نشر التغريدة مرة أخرى وكتبت عليها: «وحشتيني أووي».

شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند بسبب إطلالتها في الدوم

وكانت قد تصدرت الفنانة شرين عبد الوهاب العناوين وقوائم محركات البحث، بعد إطلالتها ببدلة رجالي سوداء، في الحفل الإفتتاحي لبرنامج اكتشاف المواهم المصري«الدوم»، حيث ظهرت شرين على المسرح وهر ترتدي البدلة السوداء وعلى رأسها قبعة كبيرة، وزادت عليهما حمالات وشريطة سوداء على العنق، على القميص الأبيض أسفلهما، مما أعطاها شكل جديد، خاصةً مع قصة شعرها وتسريحته التي أعتدمتها.

تفاصيل حفل افتتاح برنامج الدوم

الجدير بالذكر أنه كانت الإنطلاقة لأولى حلقات البرنامج الجديد الدوم، يوم الجمعة الموافق 11 من شهر فبراير، ويُعد أضخم برنامج لاكتشاف المواهب الفنية المصرية في مجالات متعددة، وأعلن عدد من النجوم حضورهم في الحلقة الأولى من خلال حسباتهم الشخصية على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وحضر الحفل الإفتتاحي لبرنامج الدوم، عدد من النجوم المصريين، وهم في غاية السعادة مما تقدمه مصر من مواهب شابة في مجالات التمثيل والغناء وغيرهما، وكان من بين هؤلاء النجوم: هاني رمزي، ريم مصطفى يوسف الشريف وزوجته إنجي علاء.

وغنت شيرين أغنيتها التي أشتهرت في الفترة الماضية «النفسية سواد»، وأدتها بإحساس عالي للغاية أشعل المسرح، إلى جانب الإستعراضات الملفتة التي قدمتها ضمن عدد من الراقصين على المسرح، أمام عدد كبير من نجوم الوسط الفني في مصر.

موعد عرض برنامج الدوم لشيرين عبد الوهاب واحلام

ومن المقرر أن تبدأ المنافسة في برنامج الدوم من الحلقة القادمة، والتي ستكون يوم الجمعة القادمة الذي سيوافق 18 فبراير، وسيذاع على قناة On egy، مواعيد عرض برنامج الدوم.