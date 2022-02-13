سلة الزمالك يحصد المركز الرابع عالمياً بعد السقوط أمام بطل أمريكا

/679246/سلة-الزمالك-يحصد-المركز-الرابع-عالميا-بعد-السقوط-أمام-بطل-أمريكا

انتهت أحداث مباراة فريق سلة الزمالك وليكلاند الأمريكي، بنتيجة 113 مقابل 78، لصالح الفريق الأمريكي، في لقاء جمع بين الفريقين على تحديد المركز الثالث والرابع بمونديال العالم للأندية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يشارك فريق سلة الزمالك في بطولة كأس العالم للأندية 2022، كأول نادي مصري يشارك في مونديال الأندية لكرة السلة، والتي يتواجد فيها فريق القلعة البيضاء ممثل القارة الإفريقية وبطلها.

الأندية المشاركة في مونديال الأندية لكرة السلة

يشارك في البطولة أندية الزمالك من مصر ممثلا عن القارة الأفريقية وسان بابلو بورغوس الإسباني ممثل أوروبا، وفلامنغو البرازيلي ممثل أميركا الجنوبية، وليك لاند ماجيك الأميركي ممثل أميركا الشمالية، ويشارك الزمالك فى البطولة لأول مرة فى تاريخه، بصفته بطل أفريقيا بالفوز بالكأس الأفريقى بالبطولة التى أقيمت برواندا مايو الماضى.

وزير الرياضة يساند سلة الزمالك

وأكد وزير الشباب والرياضة أن مشاركة نادى الزمالك ممثلا عن مصر و القارة الأفريقية يعكس مكانة تفوق وريادة الرياضة المصرية القارية، مشيراً الي ان الوزارة تحرص علي مسانده كافة الأندية المصرية في مختلف المشاركات الدولية لتحقيق إنجازات للرياضة المصرية والتي تلقي الدعم الكامل من القيادة السياسية.

وأثني "صبحي" على أداء لاعبي نادى الزمالك خلال مباراته مع ليكلاند الأمريكى، مشيراً الي ان المشاركة في هذه البطولة والتي تضم أقوي الأندية في قارات أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية خير دليل علي التطور الكبير الذي شهدته الرياضة المصرية في عهد فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مصر تستضيف كأس العالم للأندية لكرة السلة

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من الحادي عشر وحتى الثالث عشر من شهر فبراير المقبل والتي تقام على صالة حسن مصطفى بمدينة أكتوبر، بمشاركة نادي الزمالك وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا وفلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية وليكلاند ماجيك الأمريكي بطل الـ G-league وممثل الـ NBA.

ويشارك نادي الزمالك في البطولة لأول مرة في تاريخه وتاريخ الأندية المصرية بصفته بطل قارة إفريقيا بعد تتويجه بلقب بطولة أفريقيا للأندية BAL.