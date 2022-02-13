محافظ جنوب سيناء يتابع المشروعات والاستعدادات لذكرى الاحتفال بالعيد القومى

جدة - نرمين السيد - تابع خالد فودة محافظ جنوب سيناء الاستعدادات الجارية لمؤتمر التغيرات المناخية وتوزيع المهام لكل فرق العمل، وناقش الخطة الاستثمارية للمحافظة والتطوير الشامل لمضمار الهجن الدولى بشرم الشيخ، ومتابعة المشروعات المعدة للافتتاح فى ذكرى الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة خلال مارس المقبل، بالإضافة لعدد من المشروعات الأخرى والتى يتم العمل بها الآن بكافة مدن المحافظة.





جاء ذلك خلال ترأسه اليوم الأحد، اجتماع المتابعة الأسبوعى بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، وأيمن الشريف سكرتير عام المحافظة، والمهندس أحمد الإسكندرانى السكرتير العام المساعد رئيس مدينة شرم الشيخ، وعدد من رؤساء المدن ومديرى الإدارات والمديريات. يأتى ذلك فى إطار رفع درجة الاستعداد بكافة قطاعات الجهاز التنفيذى لمحافظة جنوب سيناء، استعدادا لعبور عدد من التحديات الكبرى التى تواجه المحافظة وعلى رأسها استضافة مدينة شرم الشيخ لفعاليات مؤتمر التغيرات المناخية فى نوفمبر القادم، بالإضافة لعدد من الفعاليات الدولية والمحلية الأخرى.

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