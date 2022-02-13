دار الإفتاء : النكد يقتل السعادة الزوجية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى الفيديو الذى نشرته وزارة الأوقاف على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، مساء اليوم، أن النكد ينقسم إلى 3 أقسام وهى :"كثرة الانتقاد، وكثرة الشكوى، وكثرة اللوم".

وأوضح أن اللوم يقتل "السعادة الزوجية" لأنه يُشعر الإنسان بأنه مثل العبد وعلاقته بتستهلك دون طائل، ومع كل مرة يلوم فيها شريك الحياة تقل فيها درجة السعادة.

وطالب الورادنى المناقشة مع شريك الحياة أحد الأسباب المهمة للوصول إلى حلول جذرية للمشكلات الزوجية، ثم استثمار الحلول فى تنفيذ خطة للحياة، كما نصح أمين الفتوى بزيادة الاهتمام بين الطرفين، ومدح شريك حياتك لأن هناك أطراف أحيانًا تريد الشعور بأنها موجودة فى حياتك، بالإضافة إلى تخصيص وقت للتخطيط للمستقبل وتحقيق السعادة.