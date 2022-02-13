البيان الختامى لمؤتمر الأوقاف يشيد بتجربة مصر فى ترسيخ ثقافة المواطنة

جدة - نرمين السيد - أشاد البيان الختامى للمؤتمر الثانى والثلاثين الذى ينظمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبرئاسة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بعنوان: "عقد المواطنة وأثره فى تحقيق السلام المجتمعى والعالمى"، بتجربة مصر الرائدة فى ترسيخ ثقافة المواطنة والعيش الإنسانى المشترك، وبجهود الرئيس الرائدة فى العمل على تعزيز السلام الإنسانى وطنيًّا وإقليميًّا ودوليًّا، وقد وجه جميع المشاركين الشكر للرئيس لرعايته الكريمة للمؤتمر.





كما أشاد المؤتمر فى البيان الختامى له بعد انتهاء أعماله مساء اليوم بتجربة مصر المتميزة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى استعادة الدولة الوطنية والحفاظ عليها، وفى مواجهة الإرهاب وترسيخ دولة المواطنة، وبناء جمهورية جديدة ترتقى بجودة الحياة لكل المواطنين، وتساوى بينهم فى الحقوق والواجبات أيًا كانت دياناتهم أو مذاهبهم، وتفتح أبواب المشاركة واسعة لكل أبناء المجتمع على قدم المساواة.

وأشاد البيان بمستوى تنظيم المؤتمر، وقدرة الدولة المصرية على تنظيم الفعاليات الكبرى بكل كفاءة واقتدار؛ ولا سيما فى ظل الظروف الراهنة التى يعيشها العالم كله فى مواجهة كورونا، مثمنين التزام المؤتمر بالإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعى.

وقال البيان الختامى: "بحضور كوكبة من وزراء الشؤون الدينية، والمفتين، والعلماء، والمفكرين، والمثقفين، والبرلمانيين، والإعلاميين، والكتاب، من المسلمين وغيرهم من مختلف دول العالم، انعقد المؤتمر الدولى الثانى والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة يومى السبت والأحد 11 و12 رجب 1443هـ الموافقين 12و13 فبراير 2022م وانتهى المؤتمر إلى: التأكيد على أن مفهوم الدولة مفهوم مرن متطور، وأن محاولة حصر مفهوم الدولة فى أنموذج تاريخى معين وفرضه نمطًا ثابتًا أو قالبًا جامدًا إنما يعنى غاية التحجر والجمود والوقوف عكس اتجاه عجلة الزمن، بما يشكل شللًا لحركة الحياة، فالتطور سنة الله فى كونه، وإذا كان العلماء يقررون أن الفتوى قد تتغير بتغير الزمان أو المكان أو الحال فإن المجال الأرحب لذلك هو مجال السياسة الشرعية فى بناء الدول ونظم الإدارة، وأن ما أتاحه الشرع الشريف لولى الأمر من التصرف بحكم الولاية فى ضوء الحفاظ على الثوابت باب شديد المرونة والسعة، ينبئ عن عظمة الشرع الشريف، وحرصه على تحقيق مصالح البلاد والعباد، فحيث تكون المصلحة الراجحة فثمة شرع الله الحنيف، وأن المواطنة مصطلح أصيل فى الإسلام، يتجاوز التنظير الفلسفى إلى سلوك عملى، وأن المواطنة الحقيقية لا إقصاء معها، ولا تفريق فيها بين المواطنين، فالفكر الإسلامى يضمن بثرائه وتجاربه أن نبنى حضارات قائمة على مواطنة حقيقية بغض النظر عن العقيدة أو اللون أو العرق".

وأوصى البيان الختامى للمؤتمر بالتأكيد على أن الدولة الوطنية هى أساس أمان المجتمعات جميعها، وأن العمل على تحقيق وترسيخ المواطنة التفاعلية والإيجابية الشاملة واجب الوقت، وأن بناء الدولة والحفاظ عليها واجب دينى ووطنى، والتصدى لكل محاولات هدمها أو زعزعتها ضرورة دينية ووطنية لتحقيق أمن الناس وأمانهم واستقرار حياتهم، والتأكيد على أن العلاقة بين الفرد ووطنه هى علاقة تبادلية أيًّا كانت عقيدة هذا الفرد أو عِرقه، وهى علاقة تحترم خصوصية الأفراد من حيث الحقوق، وتحترم حق المجتمع من حيث الواجبات، كما تراعى الحق العام وتحترمه، وضرورة العناية ببرامج الحماية الاجتماعية للطبقات والفئات الأولى بالرعاية، مع تثمين المؤتمر عاليًا لجهود وبرامج الدولة المصرية فى برامج الحماية الاجتماعية، وعلى وجه أخص مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية لتنمية الريف المصرى.

ودعا المؤتمر، فى بيانه، إلى العمل على تنمية ثقافة المواطنة لدى النشء منذ نعومة أظافرهم، وتدريب الكوادر الوطنية وبخاصة الشبابية على خلق حالة من الوعى بأهمية المواطنة واحترام الآخر، والتأكيد على حريته فى اختيار معتقده وحقه فى إقامة شعائر دينه، والتأكيد على أن أوطاننا أمانة فى أعناقنا يجب أن نحافظ عليها – أفرادًا ومؤسسات وشعوبًا وحكومات – وبكل ما أوتينا من قوة وأدوات وفكر، وحتمية تكثيف الخطاب الدينى والإعلامى لنشر أخلاقيات التعامل مع المجتمع الرقمى، وتوعية المواطنين جميعًا بعدم نشر أو ترويج الأخبار التى من شأنها الإضرار بالأمن أو إشاعة الفتن، مع تشديد عقوبات هذه الجرائم بما يحقق الانضباط السلوكى والردع اللازم للمنحرفين عن سبل الجادة، وتدريب الأئمة والمعلمين ومقدمى البرامج الدينية والثقافية والاعلامية على غرس قيم التسامح، والتعايش السلمى، والقيم الإنسانية المشتركة.

وطالب المؤتمر بتضافر الجهود العالمية للعمل على تفكيك بنية خطاب العنصرية والكراهية، وتصحيح المفاهيم التى قد تؤجّج الصراعات بين البشر، وتقديم التفسير الصحيح للنصوص التى يستغلها المتطرفون لترويج أيديولوجياتهم، والتأكيد على دور البرلمانات التشريعى والرقابى فى ترسيخ دولة المواطنة التى لا تمييز بين المواطنين على أساس الدين أو العرق أو اللون، وتؤمن بالتنوع، وتحترم التعددية وتعدها ثراءً للمجتمع، والدولة أولاً ومن خلالها تُقرّ جميع الحقوق، فدولة المواطنة هى الأساس الذى يبنى عليه السلام المجتمعى والعالمى، وأى إضعاف للدولة أو المساس بسلامتها واستقرارها هو تهديد للسلم والأمن المجتمعى والعالمى، وإفساح المجال للجماعات الإرهابية والميلشيات الطائفية لتعيث فى الأرض فسادًا.