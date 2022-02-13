محافظ الفيوم يستبعد 9 من رؤساء الوحدات ومسئولى الزراعة لتقصيرهم فى عملهم

جدة - نرمين السيد - قرر محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصارى، استبعاد 9 من رؤساء الوحدات القروية، ومسئولى الزراعة بمركزى الفيوم وسنورس، من وظائفهم، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق، لتقصيرهم فى مهام الأعمال المنوطة بهم، وعدم الحفاظ على الأراضى الزراعية الواقعة بنطاق عملهم من التعديات بالبناء والتبوير.





جاء ذلك خلال اجتماعين متتالين عقدهما محافظ الفيوم، مع رؤساء الوحدات بمركزى الفيوم وسنورس، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، ووكيل وزارة الزراعة، ومدير حماية الأراضى بالمديرية، ومدير عام أملاك الدولة، ومدير حماية الأراضى بالمحافظة.

واستعرض وكيل وزارة الزراعة، خلال الاجتماع، تقريراً تفصيلياً حول عدد حالات التعدى على الأراضى الزراعية بمركزى الفيوم وسنورس، وتلاحظ من التقرير ارتفاع عدد حالات التعدى على الأراضى الزراعية بقرية فيديمين بمركز سنورس، وقريتى دسيا وأبجيج بمركز الفيوم، وبناءً على التقرير أصدر محافظ الفيوم قراره السابق.

ووجه محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، مسئولى وحدة المتغيرات المكانية، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية وجهات الولاية، بمراجعة كافة التعديات التى تمت بمركزى الفيوم وسنورس خلال الفترة من بداية شهر أكتوبر 2021 وحتى الآن، وإعداد قاعدة بيانات بأسماء المتعدين على الأراضى الزراعية والأراضى المملوكة للدولة، لاستبعاد المستفيدين منهم من برنامج (تكافل وكرامة) وغيره من برامج الدعم الأخرى، وذلك بهدف الحفاظ على أراضى الدولة والأرض الزراعية التى هى مصدر قوت الشعب.

وكلف المحافظ رئيسى مركزى الفيوم وسنورس، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات القروية التابعة ومسئولى جهات الولاية، لإزالة كافة التعديات، وإنهاء كافة المغيرات المكانية فعلياً وعلى المنظومة الإلكترونية، بنهاية شهر فبراير الجارى.

كما وجه وكيل وزارة الزراعة، بتوفير 12 مهندسا زراعيا، بواقع 6 مهندسين للعمل مع رؤساء الوحدات المحلية بسنورس، و6 مهندسين آخرين للعمل بمركز الفيوم، لإنهاء كافة التعديات المتعلقة بالأراضى الزراعية وأراضى الإصلاح الزراعى بنطاق المركزين.

وشدد الأنصارى، خلال الاجتماع، على التصدى بكل حسم لأى تعديات على الأراضى الزراعية خلال الفترة القادمة، مؤكداً أنه فى حالة رصد أى حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بعد اليوم، ستتم إحالة رئيس الوحدة القروية ومدير الجمعية الزراعية التى تقع بنطاقها حالة التعدى، إلى النيابة العسكرية.