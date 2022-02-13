ضربة البداية.. بيراميدز يهزم أهلي طرابلس بهدفين في الكونفدرالية

حقق فريق بيراميدز فوزا صعبا ومثيرا على أهلى طرابلس الليبي، بهدفين مقابل هدف وحيد، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم، الأحد، باستاد الدفاع الجوى فى الجولة الأولى من دور المجموعات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث وقع بيراميدز في المجموعة الأولى التي تضم النادي الصفاقسي التونسي وزاناكو الزامبي وأهلي طرابلس الليبي.

جاء الهدف الأول للضيوف عن طريق محمد الطبال فى الدقيقة 22 من زمن المباراة، بعد استغلال كرة عرضية من محمد المنير من جهة اليسار فشل دفاع بيراميدز في ابعادها فوصلت الكرة إلى محمد الطبال المتمركز يمين منطقة الجزاء فسدد كرة قوية سكنت أعلى يسار المرمى.

وفي الشوط الثاني سجل إسلام عيسى لاعب بيراميدز هدف التعادل لفريقه فى شباك أهلى طرابلس بالدقيقة 56، قبل أن يخطف وليد الكارتى لاعب بيراميدز هدف التقدم لفريقه بالدقيقة 80.

دخل بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من، حراسة المرمى: شريف إكرامي، وخط الدفاع: أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد سامي - عمر جابر، وفي الوسط: إسلام عيسى - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل، وفي الهجوم: فاجري لاكاي.

ونجح بيراميدز في قيد 7 لاعبين جدد بالقائمة الأفريقية وهم: محمد صادق والجنوب أفريقي فاجرى لاكاى، والبوركينى إبراهيم تورايه، والمغربى وليد الكرتى، والتونسى فخر الدين بن يوسف، وحسين السيد، ومحمود صابر، بينا لم يتم قيد هشام محمد وأحمد فوزى، ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من، شريف إكرامي في حراسة المرمي، فى الدفاع علي جبر واسامة جلال محمد حمدي، أحمد فتحي، فى الوسط كلا من.. نبيل عماد دونجا، ابراهيم الكرتي، عبد الله السعيد، إسلام عيسي، إبراهيم عادل، خط الهجوم، فاجري لاكاي.

وتمكن نادي بيراميدز من خطف بطاقة التأهل إلى دور المجموعات بعدما تقابل مع نادي عزام يونايتد خلال مواجهات الدور الـ32، واستكمل نادي بيراميدز انتصاراته في دور الـ32 مكرر، حيث تقابل مع نادي مانيما يونيون وفاز عليه في مباراتين الذهاب والإياب.

وفى المقابل يشارك فريق أهلي طرابلس الليبي بقيادة المدرب التونسي فتحي الجبال فى البطولة للمرة السابعة، ويتطلع لانطلاقة قوية خاصة بعد دعم صفوف الفريق بصفقات مميزة في الأسابيع الأخيرة، إذ ضمّ الأردني محمد أبو زريق شرارة والدوليين أنيس سلتو ومحمد الترهوني.