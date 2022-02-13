/679251/أسامة-منير-علاقة-شيرين-عبد-الوهاب-وحسام-حبيب-مليئة-بالشائعات

كشف الفنان أسامة منير عن رأيه فيما يدور بين الفنانة شيرين عبد الوهاب والمطرب حسام حبيب بشأن علاقتهما، مؤكدا على أنه لا يستطيع الحكم عليها بسبب كثرة الشائعات حولهما.

دوت الخليج يرصد تصريح أسامة منير حول علاقة حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب

وقال أسامة منير، خلال لقائه ببرنامج «كلام الناس» المذاع عبر قناة mbc مصر، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، ردا على سؤال «اي النصيحة اللي تحب توجهها لشيرين عبد الوهاب إذ طلبت منك العودة لحسام حبيب»، فأجاب: «مقدرش أحكم على علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب؛ لأني ماعرفش التفاصيل الكاملة لها، ولأن علاقتهما مليئة بالشائعات».

وأكد أسامة منير بأننا نحكم على الأشياء من منظور مواقع التواصل الاجتماعي وهذا يعد أسلوب غير منطقي، اذ أنه من يحب شيرين عبد الوهاب يتعاطف معها، ومن لا يحبها يتعاطف مع حسام.

نصيحة أسامة منير لشيرين عبد الوهاب

ونصح أسامة منير شيرين عبد الوهاب، قائلا: «أنصح شيرين عبد الوهاب بعمل كشف حساب للأمور في حياتها من جديد، وتسأل نفسها هل تستطيع المسامحة والعودة لزوجها السابق؟، وإذا عادت هل ستستمر العلاقة بإيقاع ثابت؟».

شائعة عودة شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب

الجدير بالذكر، أنه لاحقت شيرين عبد الوهاب وطليقها حسام حبيب، شائعة تفيد بعودة الثنائي، فجرها منظم الحفلات الشهير يوسف دندش، ثم أطدها في مداخلة هاتفية لبرنامج ET بالعربي، فقال بإنه اتصل بشيرين عبد الوهاب فأجاب طليقها حسام حبيب وهو ليس بمدير أعمالها، إنما كونه زوجها ومسؤول عن مساعدتها.

وأضاف دندش مؤكدا على أن العلاقة بينهم جيدة للغاية: «دعتني شيرين لـ زيارتها في منزلها مع حسام حبيب، وبالفعل ذهبت واستقبلني حسام بـ رقي واحترام كعادته؛ لأن بيننا صداقة ومودة وأحترمه هو وشيرين وأقدرهما، وسعيد بعودة شيرين إلى عملها وتسجيل الأغاني من جديد».

ولكن خرجت شيرين عبد الوهاب، بعد العديد من الأنباء التي تداولها الجمهور، لتنفي عودتها لحسام حبيب في بيان رسمي لها، جاء على النحو الآتي: تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسؤولية القانونية الكاملة”.

وتابعت في البيان: “هي وحدها من تملك الإعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الألتفات عن هذا كله حيث همها الحالي هو السعادة بالجديد من الأغاني”.