ملك البحرين: الرئيس السيسى يحرص دائما على تقدم وطنه

جدة - نرمين السيد - أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التى تجمع مملكة البحرين بشقيقتها جمهورية مصر العربية والتى تزداد رسوخًا وقوةً فى ظل الحرص المتبادل على تطويرها وتوسيع آفاقها بما يعزز المصالح المشتركة.





جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأحد، فى قصر الصافرية المستشار الدكتور حنفى على جبالى رئيس مجلس النواب، بمناسبة زيارته للبلاد، ونقل إلى الملك تحيات وتقدير أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأخلص تمنياته لمملكة البحرين وشعبها باستمرار التقدم والتطور.

ورحب الملك، بحسب بيان لوكالة الأنباء البحرينية، برئيس مجلس النواب والوفد المرافق وبزيارته للبلاد، وكلفه بنقل تحياته إلى أخيه الرئيس السيسى، وتمنياته لشعب مصر العزيز بدوام الرقى والازدهار.

وأشاد عاهل البحرين، بالعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين والتعاون العريق بينهما منذ عقود طويلة فى المجالات كافة، كما أن البلدين يجمعهما تاريخ قديم مشترك، وجمهورية مصر العربية كانت ولا تزال مركزا للثقافة والحضارة عبر التاريخ.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى هو الذى طوّر هذه العلاقات الثنائية وأن ما تشهده مصر من تقدم حضارى وتنموى كان بفضل وجهود الرئيس السيسى، الذى يحرص دائما على تقدم وطنه.

كما أشاد بدور الجالية المصرية فى البحرين وإسهاماتها فى عملية التنمية التى تشهدها مملكة البحرين، منوها بهذه الزيارات الأخوية التى تأتى دعما لمسيرة العلاقات الراسخة وتسهم فى تبادل الخبرات على المستوى التشريعى والبرلمانى، بالإضافة إلى تنسيق المواقف فى مختلف المحافل البرلمانية.

وثمن المواقف الراسخة لمصر الشقيقة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والداعمة لمملكة البحرين، منوها بدور مصر المحورى فى الدفاع عن مصالح الأمة العربية.

من جانبه أعرب المستشار الدكتور حنفى على جبالى رئيس مجلس النواب، عن شكره وتقديره لجلالة الملك على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وهنأ رئيس مجلس النواب، الملك بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطنى الذى طوّر العمل الوطنى فى البحرين وعزز المسيرة الديمقراطية والنيابية فى البحرين، وأكد أن لمملكة البحرين فى مصر مكانة رفيعة وأن ما تشهده البحرين من تقدم وتطور مستمر هو بفضل قيادة الملك، مضيفًا: "إننا فى مصر وبقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى نقف دائما فى صف البحرين فى كل المواقف وأن علاقات البلدين تزداد رسوخا وتقدما"، معربا عن تقديره وشكره لما تحظى به الجالية المصرية فى البحرين من ترحيب وتقدير من قبل شعبها الشقيق.