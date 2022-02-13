ضمن حياة كريمة.. وزير التموين يتفقد مجمع خدمات المواطنين بعرب مطير فى أسيوط

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بقرية عرب مطير التابعة لمركز الفتح ومكتب التموين بالمجمع، وذلك لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال بالمشروع الذى يبلغ تكلفته 10 مليون جنيه.





ويأتى المجمع ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومى لتطوير الريف المصرى الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، للارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى والصحى للأسر الأكثر احتياجًا لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها فى الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

بدأ الوزير والمحافظ جولتهما بتفقد المركز التكنولوجى بالدور الأرضى بالمجمع، وتابع معدلات التنفيذ، كما تفقد مكتب التموين ومكتب البريد والسجل المدنى بالدور الثانى والذى سينهى معاناة سكان القرى فى الحصول على الخدمات الحكومية وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى والحصول على الخدمة بسهولة ويسر، ويتكون كل مجمع من 3 طوابق "أرضى و2 علوى" ويحتوى كل مجمع على مركز تكنولوجى وسجل مدنى وشهر عقارى ومكتب بريد ومكتب تموين ومكتب تضامن اجتماعى ومقر الوحدة المحلية ومقر للمجلس المحلى.

كما التقى الوزير والمحافظ بعض أهالى القرية الذين عبروا عن سعادتهم بإنشاء مشروع مجمع خدمة المواطنين بالقرية وباقى مشروعات حياة كريمة التى يجرى تنفيذها للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين مرددين النشيد الوطنى وهتافات "تحيا مصر" و"تحيا السيسى" موجهين الشكر لرئيس الجمهورية على مبادرته الكريمة واهتمامه بأهالى قرى الصعيد.

وأشاد وزير التموين – فى تصريحات صحفية له خلال الجولة – بجودة وكفاءة مشروعات مجمعات خدمة المواطنين والتى يجرى تنفيذها بقرى المحافظة والتى تمثل نقلة نوعية وحضارية وتساهم فى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفر جميع الخدمات لهم بسهولة ويسر ضمن مشروعات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى والذى يستهدف تنمية وبناء الانسان وتوفير حياة كريمة له، معلنا دعمه الكامل لتشغيل جميع مكاتب التموين التى يجرى إنشائها بمجمعات الخدمات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتدريب العناصر البشرية بتلك المكاتب لتواكب وسائل التحول الرقمى والتقدم التكنولوجى الحديث.

وأكد المحافظ، أن المشروعات التى تمت ويجرى تنفيذها بقرى المحافظة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى يجرى تنفيذها بواسطة الجهاز المركزى للتعمير وتمثلت فى المجمعات الخدمية وبلغت 35 مشروعا بتكلفة 384 مليون جنيه، والمجمعات الزراعية 35 مشروعا بتكلفة 265.5 مليون جنيه، والشباب والرياضة 88 مشروعا بتكلفة 345 مليون جنيه، ووحدات الإسعاف 32 وحدة إسعاف بتكلفة 73 مليون جنيه، والصحة 136 وحدة صحية بتكلفة مليار و198 مليون جنيه، والكبارى والمشايات 176 مشروعا بتكلفة 375 مليون جنيه، والصرف الصحى 153 مشروعا بتكلفة 14 مليارا و828 مليون جنيه، ومياه الشرب 36 مشروعا بتكلفة 2 مليار 944 مليون جنيه، والأبنية التعليمية 88 مشروعا بتكلفة 430 مليون جنيه، والكهرباء 98 مشروعا بتكلفة 3 مليارات و369 مليون جنيه، والرى 6 مشروعات بتكلفة 288 مليون جنيه.

وتستهدف المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة 7 مراكز بالمحافظة بإجمالى 149 قرية و894 تابع ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هى "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد مشروعات مركز صدفا وتشهد تلك المراكز تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية وتم البدء بمركز ساحل سليم كمرحلة أولى ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها فى الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضح المحافظ أن القيادة السياسية تولى اهتماما بالغًا بالمشروع القومى لتطوير الريف المصرى وهناك متابعة مستمرة للاعمال لما لها من أهمية فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع قدرات البنية الأساسية والتحتية من جميع الجوانب الخدمية وذلك لتغيير واقع الحياة على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية التى تشمل كافة القطاعات بالدولة، مؤكدًا أنه يتابع مع المسؤولين من خلال الجولات والزيارات الميدانية أو الاجتماعات الدورية نسب التنفيذ فى المشروعات للوقوف على المعوقات وسرعة تذليلها أولا بأول وتسريع وتيرة الأعمال للانتهاء منها فى التوقيتات المحددة، لافتا إلى أن المبادرة الرئاسية أثبتت التكاتف والتعاون القائم بين جميع مؤسسات الدولة وإنكار الذات من خلال تعزيز الجهود بين المؤسسات والهيئات بما يسهم فى تطوير الخدمات واستكمال المرافق لتغيير نمط الحياة بالقرى والمناطق الريفية لتحقيق رضا المواطن.