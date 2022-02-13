/679260/احمد-موسى-طوابير-الامريكان-للحصول-على-الطعام-مشهد-لا-يمكن-أن-نراه-في-مصر

قال الإعلامي احمد موسى، ان الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا يشهدوا حاليا موجة غلاء كبيرة في الاسعار ،موضحا ان الأسعار فى الولايات المتحدة الأمريكية قد ازدادت بنسبة ٧.٥ ٪؜ عن العام الماضي، وهى أكبر زيادة سنوية منذ فبراير ١٩٨٢، مشيرًا إلى ان تلك الأزمة تحدث فى أكبر اقتصاد فى العالم وهو اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية

موجة غلاء فى الولايات المتحدة الأمريكية:

وعرض الإعلامي احمد موسى، عبر برنامجه على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد ، مقاطع فيديو عن طوابير طويلة للأمريكين للحصول على طعام مجاني منً بنوك الطعام بسبب الغلاء، معلقا على هذه المقاطع قائلا انه يوجد بنوك طعام فى مصر ولكن لا يمكن ان تشهد هذه المنظر.

ولفت ان بعض المنشأت الصغيرة بالولايات المتحدة قامت بزيادة الأسعار بنسبة 16%، مضيفا إلى انه تم ازدياد مرتبات الموظفين لمواجهة التضخم والغلاء ولعدم قدرة تلك المنشأت على تعيين موظفين جدد ، قائلا ان حتى تلك الزيادة فى المرتبات لم تقدر على مساعدة المواطنين الأمريكان فى موجة الغلاء وأضاف احمد موسى ان الشهر المقبل سيشهد اجتماعًا للبنك الفيدرالي الأمريكي لمناقشة الارتفاع الكبير فى الأسعار و لتجنب ازمة موجة الغلاء التى حدثت فى السبعينيات

احتجاجات فى بريطانيا بسبب الغلاء

وأضاف انه تم تنظيم عدة مظاهرات فى بريطانيا احتجاجا على غلاء المعيشة و أزمة التعليم مطالبين بخفض الأسعار وخفض فواتير الطاقة، مشيرا إلى ان الحركات الخاصة بجمعية الشعب و اتحادات العمال هما من قاموا بتنظيم تلك المظاهرات

وأوضح انه تم تنظيم تلك المظاهرات فى بريطانيا، بسبب تصريحات اتحاد النقابات والتى تضمنت ان اكثر من ١٢٪؜ من العمال فى بريطانيا سوف يواجهوا العديد من الصعوبات لتأمين احتياجاتهم.

وأكد ان أزمة الأسعار هى أزمة فى العالم كله نتيجة التضخم بسبب تدعيات أزمة كورونا