/679257/تشكيل-مباراة-أتالانتا-ويوفينتوس-بالدوري-الإيطالي

تنطلق صافرة بداية مباراة أتالانتا ويوفينتوس الإيطالي، في العاشرة إلا ربع مساء، في لقاء يجمع بين الطرفين في الجولة الخامسة والعشرون من منافسات بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يدخل يوفينتوس لقاء اليوم وهو يحتل المركز الرابع برصيد 45 نقطة، فيما يحتل أتالانتا المركز الخامس برصيد 43 نقطة، في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز.

تشكيل يوفنتوس أمام أتالانتا

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: دانيلو - دي ليخت - بونوتشي - دي تشيليو.

خط الوسط: ماكيني - لوكاتيلي - رابيو.

خط الهجوم: باولو ديبالا - فلاهوفيتش - موراتا.

تشكيل أتالانتا أمام يوفينتوس:

حراسة المرمى: سبورتيلو.

خط الدفاع: دميرال - دجامسيتي – تولوي.

خط الوسط: هاتيبور - دي رون - فرويلر – زاباكوستا.

خط الهجوم: كوبمينرز - موريل - بوجا.

أول تعليق من كريستيانو رونالدو

كتب كريستيانو رونالدو على صفحته الرسمية على فيس بوك: “كل من يعرفني، يعرف عن حبي الذي لا ينتهي لمانشستر يونايتد. السنوات التي قضيتها في هذا النادي حيث مدهش للغاية والمسار الذي صنعناه معا مكتوب بحروف ذهبية في تاريخ هذه المؤسسة العظيمة والمدهشة”.

وتابع: “لا يمكنني حتى البدء في شرح مشاعري الان، كما ارى عودتي الى اولد ترافورد تعلن في جميع انحاء العالم. انه مثل الحلم اصبح حقيقة، بعد كل الاوقات التي عدت فيها للعب ضد الانسان. متحدون، وحتى كخصم، لطالما شعرت بمثل هذا الحب والاحترام من المؤيدين في المدرجات”.

وأضاف: “هذه بالتاكيد 100 % الاشياء التي تصنعها الاحلام! اول دوري محلي، اول كاس لي، اول نداء لي للمنتخب البرتغالي، اول دوري ابطال اوروبا، اول حذاء ذهبي واول الكرة الذهبية لي، جميعهم ولدوا من هذا الرابط الخاص بيني وبين الشياطين الحمر. كتب التاريخ في الماضي وسيكتب التاريخ مرة اخرى! لديك كلمتي! انا هنا! لقد عدت الى حيث انتمي! لنجعلها تحدث مرة اخرى”.