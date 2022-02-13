هيفاء وهبي تحتفل بعيد الحب بإطلالة مثيرة «صور»

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خضعت الفنانة الاستعراضية هيفاء وهبي لجلسة تصوير جديدة ومثيرة، شاركتها مع الجمهور عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، احتفالا بعيد الحب.

دوت الخليجيرصد إطلالة هيفاء وهبي في عيد الحب

وأطلت هيفاء وهبي على متباعيها، بفستان وردي، مذيل بالريش، وظهرت هيفاء عارية القدمين، وتركت شعرها منسدلا ليبرز جمال أنوثتها، أما عن المكياج فتعمدت خفته ليتناسب مع ملامحها البريئة.

هيفاء وهبي وفيلم فوق برج أيفل

من ناحية اخرى، أعلنت الفنانة هيفاء وهبي في وقت سابق، عبر صفحتها الشخصية عبر موقع الصور والفيديوهات عن وذلك بمشاركتها في فيلم يحمل اسم فوق برج ايفل.

وشاركت هيفاء صورة لسيناريو الفيلم عبر خاصية ستوري بي بموقع الانستجرام، وعلقت قائلة: ومضيت عقد الفيلم الجديد مع الأستاذة ريمون رمسيس، وأحمد خالد موسى، وهنبدأ تصوير أول أيام السنة الجديدة في باريس.. الله يتمم على خير.

يشارك في فيلم فوق برج إيفل العديد من الفنانين منهم مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد ثروت، ومحمد سلام، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي واجتماعي، وسيتم تصوير معظم مشاهدة بالعاصمة باريس في فرنسا، بداية عام 2022.

هل تزوجت هيفاء وهي؟!

وتسائل عدد كبير من الجمهور مؤخرا، حول حقيقة زواج الفنان هيفاء وهبي فكشف مصدر لموقع دوت الخليج، حقيقة الأمر، وقال: "كل شوية اشاعات تطلع عليها ومش أول مرة يطلع عليها اشاعة جواز، والخبر ده عاري تمامًا من الصحة، وهيفاء لو اتجوزت هتطلع تقول".

وتابع المصدر حديثه: "هيفاء وهبي حاليًا في فرنسا حيث تصور فيلمها الجديد المقرر أن يعرض في عيد الفطر المقبل، وتسعى هي وطاقم العمل بالانتهاء من التصوير قبل حلول شهر رمضان".

آخر أعمال هيفاء وهبي الغنائية

وشاركت المطربة هيفا وهي في أغنية «لو كنت» التي تميزت بالطابع الكوميدي، من كلمات وألحان أكرم حسني، توزيع توما و إخراج حسام الحسيني، والتي تعد التعاون الأول بين أكرم حسني و هيفاء وهبي.

وجاءت كلمات العمل على النحو الآتي: "لو كنت أرنب كان أكيد هيبقى الفيل صديقي.. لو كنت مجلة كنت هكون سمير مش هبقى ميكي.. لو كنت خاتم طبعًا كنت هتألمظ عليكي.. لو كنت جبل طارق أنا كنت سألتك عن ماضيكي.. لو كنت مسابقة كنت هبقى مسابقة اختيار ملكات جمال.. وأشوف بنات جُمال وهناك أنا هشتكيكي.. لو كنت كتاب أنا كنت هبقى كتاب عن الجمال.. لو في سؤال عن الدلع أنا إجابة السؤال.. لو كنت سكة هكون يمين أنا عمري ما أكون شمال.. معادلة صعبة وحلها محتاج ألف احتمال”.