وزير التعليم العالى يتلقى تقريرا حول فعاليات فوج الفتاة الجامعية بالأقصر

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، حول فعاليات فوج الفتاة الجامعية للجامعات المصرية بمدينة الأقصر، الذى أقيم تحت شعار "هى.. قادة وقيادة" بالتعاون مع جامعة الأقصر، خلال الفترة من 9 حتى 13 فبراير 2022.





وأشار التقرير إلى أن فعاليات فوج الفتاة الجامعية تضمن محاضرة بعنوان "القيادة النسائية"، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان "الأمن القومى المصرى وعلاقته بالمؤامرات الخارجية"، وكذلك تم عقد لقاء مفتوح مع مُقررى المجلس القومى للمرأة بالأقصر، وتم إلقاء محاضرة بعنوان "قضايا الفتاة الجامعية"، بالإضافة إلى جولات سياحية وترفيهية وتثقيفية تضمنت "جولة حرة بالسوق السياحى - جولة نيلية لزيارة متحف الأقصر - البر الغربى - الدير البحرى - وادى الملوك - معبد الكرنك - معبد الأقصر"، كما تم تنظيم زيارة لمستشفى شفاء الأورمان "صعيد بلا سرطان"، وتقديم فقرات غنائية قدمها "كورال مصر" من جامعة حلوان.

وأضاف التقرير أنه على هامش فعاليات "فوج الفتاة الجامعية"، أقيم الحفل الختامى، والذى قدمه "كورال مصر"، وتم تقديم عددًا من الفقرات الغنائية الوطنية بالمسرح الرومانى بمكتبة مصر العامة بطريق الكباش فى مدينة الأقصر.

ومن جانبه، أكد الدكتور كريم همام على حرص المعهد على تنظيم فوج للفتاة الجامعية لتنمية مهاراتهن وإعداد أجيال جديدة من الفتيات القادرات على القيادة وتحمل المسؤولية فى جميع المجالات، وأن مصر قطعت خطوات سريعة وكبيرة فى عملية تمكين المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا، لافتًا إلى أن قضية تمكين المرأة لها أولوية قصوى على أجندة العمل الوطنى فى بناء الجمهورية الجديدة، موضحًا الدور المهم للمرأة المصرية فهى نموذجًا يُحتذى به فى جميع المحافل الدولية، لما لها من رؤية فى تحقيق التنمية المُستدامة.

كما أوضح مدير معهد إعداد القادة حرص الدولة المصرية، والقيادة السياسية، ووزارة التعليم العالى على اكتشاف المبدعين والموهوبين من الشباب، والعمل على تحفيز مواهب وإبداعات وطاقات هذا الجيل، بما يُساهم فى تعزيز ارتباطهم وانتمائهم، وحبهم لمصرنا الغالية، خاصة عندما يقدمون عملاً إبداعيًا فى مكان أثرى تاريخى يحمل العديد من تاريخ بلادنا، بما يُزيد من إثراء شخصية الطلاب.

وأثنى على الأداء المتميز لكورال مصر، مؤكدًا أن شباب الجامعات المصرية يمتلكون مواهب رائعة، وأن معهد إعداد القادة دعم تلك المواهب من خلال إعطائهم الفرصة لتقديم إبداعاتهم.