مساء dmc يعرض تقريرا عن تاريخ الإذاعة المصرية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وانطلقت الإذاعة المصرية بصوت العظيم أحمد سالم والذى بدأ الإذاعة بقول "هنا القاهرة"، فى 31 مايو عام 1934، لتصبح المصدر الأول للمواطنين فى المعلومة والتسلية ولرفع الروح المعنوية. كما تناول دور الإذاعة أثناء وقت العدوان الثلاثى على مصر، وغناء أم كلثوم حينها من أجل دعم المجهود الحربى، كما تناول دور إذاعة القرآن الكريم فى نشر الإسلام الوسطى.

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