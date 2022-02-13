الأهلي عن نجولو كانتي وأليو ديانج: «نصف الكون في أمان».. وتشيلسي يرد

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جاءت صور المالي أليو ديانج لاعب خط وسط النادي الأهلي، مع الفرنسي نجولو كانتي، لاعب خط وسط الفريق الإنجليزي تشيلسي، على العديد العليقات المشجعة لكلا الطرفين من الجمهور.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

طلب الفرنسي نجولو كانتي، بطل العالم مع منتخب بلاده وفريقه تشيلسي، من الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، أخذ صورة مع ديانج بعد احتفالات نهائي مونديال الأندية.

ونشر النادي الأهلي صباح اليوم صورة الثنائي، وكتب عليها "نصف كوكب الأرض في أمان".

ليرد الفريق الإنجليزي بالصورة، منذ لحظات ويشير للنادي الأهلي معلق على صورة الثنائي، "بطل العالم نجولو كانتي رفقة أليو ديانج لاعب".

نتيجة مباراة تشيلسي وبالميراس بنهائي كأس العالم للأندية 2022

نجح بطل أوروبا فريق تشيلسي الإنجليزي، من حصد بطولة كأس العالم للأندية 2022، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في نهائي البطولة، والتي توجهة للوقت الإضافي بعد حسم التعادل الإيجابي بنتيجة هدف لهدف.

تقدم تشيلسي في نتيجة المباراة، بالهدف الأول في الدقيقة الرابعة والخمسون من عمر اللقاء، عن طريق البلجيكي روميرو لوكاكو، ليعود لمنافسة هدافي البطولة، برصيد هدفين، ويعطي الأفضلية لفريقه في المباراة.

عاد بالميراس البرازيلي بهدف التعادل في المباراة، في الدقيقة الرابعة والستون، عن طريق رافائيل فيجا، ويعود للمنافسة على هداف البطولة، ويأتي بالتعادل لفريقه البرازيلي.

توجهة نتيجة مباراة تشيلسي وبالميراس البرازيلي، إلى الوقت الإصافي في نهائي كأس العالم للأندية 2022، ليأتي كاي فافرتز مهاجم البلوز ويسجل هدف البطولة، في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، من خلال ركلة جزاء.

الأهلي يتوج بالبرونزية الثالثة

وتوج الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ مشاركاته في كأس العالم للأندية بعد أن حقق فوزا عريضا على الهلال السعودي برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث التي أقيمت أمس على استاد آل نهيان في أبوظبي.