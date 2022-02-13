جدة - نرمين السيد - وأوضحت المحافظة، أن الوظائف المطلوبة هى، منسقة ميدانية من سكان مدينة 6 أكتوبر.
وكشفت عن الشروط والتى تتضمن "مؤهل عال أو فوق متوسط – السن من 18 لـ 35 عاما – إناث فقط – بداية التعيين 2400 جنيه – حوافز – متغير – تأمين صحى عام وخاص – تأمينات اجتماعية – مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 4 عصرا – إجازة الجمعة والسبت".
وأكدت محافظة الجيزة، أن آخر موعد للتقديم على هذه الوظيفة يوم الأحد الموافق 20 فبراير 2022، على أن يتوجه الراغب فى العمل إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة فى 300 ميدان الجيزة، عمارة النبراوى، الطابق الثانى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظة الجيزة تعلن عن وظائف خالية.. المميزات وخطوات التقديم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.