محافظة الجيزة تعلن عن وظائف خالية.. المميزات وخطوات التقديم

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المحافظة، أن الوظائف المطلوبة هى، منسقة ميدانية من سكان مدينة 6 أكتوبر.

وكشفت عن الشروط والتى تتضمن "مؤهل عال أو فوق متوسط – السن من 18 لـ 35 عاما – إناث فقط – بداية التعيين 2400 جنيه – حوافز – متغير – تأمين صحى عام وخاص – تأمينات اجتماعية – مواعيد العمل من 9 صباحا حتى 4 عصرا – إجازة الجمعة والسبت".

وأكدت محافظة الجيزة، أن آخر موعد للتقديم على هذه الوظيفة يوم الأحد الموافق 20 فبراير 2022، على أن يتوجه الراغب فى العمل إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة فى 300 ميدان الجيزة، عمارة النبراوى، الطابق الثانى.