/679269/وزير-التموين--الفترة-المقبلة-سوف-تشهد-انخفاض-في-الأسعار

قال وزير التموين ان البرد القارص التى شهدته الدولة المصرية هذا الشتاء ادى إلى عدم قدرة البعض فى جمع خضراوتهم و صعوبة النقل والتحرك، مما ادى إلى استغلال البعض لتلك الظروف و زيادة أسعار بعض السلع .

دوت الخليج

انخفاض في الأسعار

وصرح وزير التموين، عبر لقائه على برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، انه خلال زيارته امس لسوق الجملة بالإسكندرية وجد استقرار كبير فى الأسعار ووجد بعض السلع مثل المطاعم بأسعار تنافسية، مشيرا إلى انه يوجد بعض المنشأت الصغيرة قد استغلت صعوبة الجو وقلة المعروض لمصلحتهم الشخصية .

بشرة سارة للمواطنين

وكشف وزير التموين عن بشرة سارة للمواطنين، قائلا ان الفترة المقبلة سوف تشهد انخفاض فى الأسعار ، مؤكدا على انه باستكمال البنية الأساسية للتجارة الداخلية وباستكمال المراكز التجارية وانتشارها على مستوى المحافظات سوف يؤدى إلى تحسن ملحوظ فى هذا الملف

وأوضح انه قام بزيارة إلى محافظة أسيوط لافتتاح اكبر مركز نموذجي لتقديم خدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية فى مقر الغرف التجارية فى أسيوط ، وهو عبارة عن ٤٠٠ متر ويقوم بتوفير وتقديم جميع خدمات الغرف التجارية و السجل التجاري و العلامات التجارية و بطاقات التموين و حماية المستهلك