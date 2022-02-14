مكافحة كورونا: دواء جديد فى بروتوكول علاج الفيروس خلال أسبوعين

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن بعض الدول رفعت القيود عن إجراءات كورونا بعد تحقيق المستهدف فى التطعميات ضد الفيروس، حيث وصلت بالتطعيمات إلى 70% من شعبها.





وأضاف حسنى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتى" على فضائية "صدى البلد" اليوم الأحد، أن من الضرورى التسابق فى التطعيمات لدى نحذوا حذو هذه الدول، مؤكدًا أن من لا يتلقى التطعيم يضر نفسه وعائلته وبلده، موجها رسالة للمواطنين قائلا: "لو سمحتوا تسابقوا فى التطعيمات".

وأوضح أن مصر حققت حوالى 40% من المستهدف فى التطعيمات، مؤكدًا أن وزارة الصحة تقوم الآن بالذهاب إلى المواطنين فى منازلهم من أجل تطعيمهم وهى رفاهية ليست موجودة فى الدول الإفريقية ودول الشرق الأوسط، وهو ما يؤكد قوة الدولة المصرية.

وأشار إلى أن مصر لديها أكثر من 70 مليون جرعة من لقاح كورونا، ولفت إلى أننا بدأنا فى مرحلة ثبات أعداد إصابات كورونا، مشيدا بعودة المصريين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأكد أنه حال ظهور أى دواء وثبوت فاعليته فى التعامل مع كورونا يتم وضعه فى بروتوكولات العلاج، متابعا: "آخرهم كان دواء شركة ميرك وهو ما صنعناه وأصبح متوفر وكنا اليوم نناقش قرارات بوجود هذا الدواء فى الصيدليات التابعة لوزارة الصحة ويتم صرفه بواسطة روشتة مختومة من طبيب خاص، وهذا الإجراء ننتظر الحصول على إجراء بخصوص لأن هذا الدواء أخذ تصريح مؤقت عالميًا ولكنه أثبت فعالية على مستوى العالم ونعمل عليه حاليًا".

وعن دواء فايزر قال: "شغالين عليه للحصول على التراخيص وخلال أسبوعين سيكون خلال أسبوعين أو 3 أسابيع سيكون موجود".