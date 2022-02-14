/679272/التعادل-الإيجابي-يحسم-نتيجة-مباراة-أتالانتا-ويوفينتوس-بقمة-مواجهات-إيطاليا

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة يوفينتوس وأتالانتا، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الخامسة والعشرون من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تقدم أصحاب الأرض فريق أتالانتا في نتيجة المباراة في الدقيقة السادسة والسبعون من عمر اللقاء، عن طريق روسلان مالينوفيسكي.

رد الفريق الضيف يوفينتوس بهدف التعادل في المباراة في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، عن طريق دانيلو ليحرم أصحاب الأرض من الثلاث نقاط.

تشكيل يوفنتوس أمام أتالانتا

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: دانيلو - دي ليخت - بونوتشي - دي تشيليو.

خط الوسط: ماكيني - لوكاتيلي - رابيو.

خط الهجوم: باولو ديبالا - فلاهوفيتش - موراتا.

تشكيل أتالانتا أمام يوفينتوس:

حراسة المرمى: سبورتيلو.

خط الدفاع: دميرال - دجامسيتي – تولوي.

خط الوسط: هاتيبور - دي رون - فرويلر – زاباكوستا.

خط الهجوم: كوبمينرز - موريل - بوجا.

موقف الفريقين في الدوري الإيطالي

يحتل يوفينتوس بعد لقاء اليوم المركز الرابع برصيد 46 نقطة، فيما يحتل أتالانتا المركز الخامس برصيد 44 نقطة، في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز.

حسمت مراكز كأس العالم للأندية 2022 بالإمارات، ليحسم بطل أوروبا الفريق الإنجليزي تشيلسي، المركز الأول، على حساب بطل أمريكا الجنوبية بالميراس البرازيلي، بهدفين مقابل هدف.

نجح فريق تشيلسي الإنجليزي، من تحقيق بطولة كأس العالم للأندية، لأول مرة في تاريخة، بعد أن شارك في نسخة 2012، ويكون البلوز حامل وبطل النسخة الثامنة عشر من مونديال الأندية.

يذكر أن تشيلسي شارك فى بطولة كأس العالم للأندية نسخة عام 2012، وتأهل للمباراة النهائية، لكن خسارة اللقب كانت حليفه، أمام فريق كورينثيانز البرازيلي بعد الهزيمة أمامه 0-1، لتكون هذه هي المرة الاولى في تاريخه.

هداف كأس العالم للأندية 2022

يتواجد في صفوف تشيلسي الدولي البلجيكي، روميرو لوكاكو، منافس هداف الدوري الإنجليزي، وجميع البطولات التي تدب أقدام البلوز بها، في بطولة كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخ مسيرته الكروية.

توقع محبي كرة القدم ومتابعيها حول العالم تتويج البلجيكي لوكاكو، بهداف مونديال الأندية 2022، ولكن الضربة والمنافسة قوية، بينه وبين ياسر إبراهيم، مدافع النادي الأهلي بطل إفريقيا، ورافائيل فيجا، لاعب البميراس البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية، وعبد الله ديابي، لاعب نادي الجزيرة، بطل الدوري الإماراتي، ومستضيف البطولة، ليكون لكا منهما نصيبه في إحراز هدفين، وإقتسام جائزة هداف كأس العالم للأندية 2022.