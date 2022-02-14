تحذيرات من غلق فتحة التهوية بالحمامات.. ورئيس هيئة البترول الأسبق: خطر جدا

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة هاتفية له، فى برنامج "من مصر"، على قناة cbc، أن تناقص الأكسجين وتزايد أول أكسيد الكربون السبب فى الوفيات بسبب السخانات.
وقال: "يعد غاز أكسيد الكربون هو القاتل الصامت يتفاعل مع كرات الدم الحمراء وينتج اختناق وينتج من غلق الحمام والسخان يحتاج إلى السخان إلى أكسجين للتسخين فيتم تفاعل البخار مع غاز أكسيد الكربون ويؤدى إلى اختناق، وأى حاجة تأخذ الأكسجين فى الهواء تتحول للغاز أكسيد الكربون ويسبب اختناق يؤدى للوفاة".
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