/679282/البورصة-الاقتصاد-المصري-من-أكبر-واقوى-الاقتصاديات-فى-الشرق-الأوسط

قالت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، ان اجتماع اليوم بشأن برنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة تؤكد على متابعة القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسى لهذا الملف، مشيرة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للاهتمام ببرنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة والذى تم الإعلان عنه منذ عدة سنوات .

دوت الخليج

أهمية الطروحات الحكومية:

واكدت رانيا يعقوب، عبر مداخلة هاتفية على برنامج على مسئوليتى المذاع على صدى البلد، على أهمية الطروحات الحكومية لانها تجذب السيولة ، خاصة ان البورصة المصرية حاليًا تعاني من نقص حاد فى السيولة ، موضحة ان البضاعة الجيدة تجذب سيولة جديدة.

واضافت ان الطروحات امر هام للغاية لانها تقوم بتوفير بضاعة جديدة للسوق وتجذب سيولة جديدة مؤكدة ان هذا يصب فى مصلحة الاقتصاد المصري

الاقتصاد المصري

واشادت بالاقتصاد المصري، مؤكدة ان الاقتصاد المصري من أكبر واقوى الاقتصاديات فى الشرق الأوسط ، موضحة انه فى نهاية عام ٢٠٢١ وبداية عام ٢٠٢٢ تقدمت الكثير من الشركات على مستوى الخليج وغيرها بعروض للاستحواذ على شركات مصرية فى عدة قطاعات سواء فى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية او القطاع العقاري وقطاع الأغذية والقطاع الصحي

اشارت رانيا يعقوب ان البورصة المصرية تحتاج إلى الترويج وإعادة صياغة للدور الذى تلعبه البورصة المصرية، موضحة ان البورصة المصرية حتى الان لم تمثل الاداء الإيجابي والمؤشرات الاقتصادية والتى يشيد بيها مؤسسات دولية عالمية، قائلة نحن فى حاجة إلى إبراز كيف عبر الاقتصاد المصري فى خطة اصلاحية كبيرة على مدار السنوات الماضية .

ولفتت ان فكرة تشجيع القطاع العام والطروحات من جانب القطاع العام امر جيدا، ولكن نحن فى حاجة لمحفزات للطرح فى البورصة للقطاع الخاص، مشيدة بأهمية اتجاه الدولة لتشجيع الدور الخاص فى الاقتصاد