/679283/لجنة-مكافحة-كورونا-مصر-لديها-وفرة-في-اللقاحات-تصل-لـ-70-مليون-جرعة

قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، ان كل الدول التى رفعت القيود على الإجراءات الاحترازية لم ترفعها إلى بعد الوصول إلى المستهدف من المتلقين اللقاح بنسبة ٧٠٪؜ فأكثر من المستهدف

دوت الخليج

الدولة المصرية ولقاحات كورونا :

وصرح الدكتور حسام حسنى ان الدولة المصرية وصلت إلى ٣٠٪؜ او ٤٠٪؜ من المستهدف لتلقى اللقاحات ، مؤكدا على انه لا توجد دولة فى العالم تستطيع تلقيح جميع مواطنيها ضد كورونا

وأكد ان اللقاحات أمنه وفعالة وآثارها الجانبية قليلة جدا جدا ولا تمثل خطورة على الحياة، مطالبا من المواطنين ان لا ينساقوا وراء الشائعات، مؤكدا ان كل من لم يتلقى اللقاح فهو لم يضر نفسه فقط ، بل يضر نفسه وعائلته ومجتمعه، مطالبًا من المواطنين بتلقى اللقاح

وصرح ان الدولة المصرية تقدم خدمة التوجه إلى المواطنين فى منازلهم لتلقى اللقاح، مؤكدا على ان الدولة المصرية لديها وفره فى عدد الجرعات تصل إلى ٧٠ مليون جرعة ، مشيرا إلى ان تلك الرفاهية لم توجد فى جميع الدول الأفريقية و معظم دول الشرق الأوسط

بروتوكول العلاج المصري:

وأكد ان اى دواء يثبت فعاليته فى العالم يتم إضافته للبرتوكول المصري، مشيرا إلى دواء شركة ميرك الأمريكية والتى تم تصنيعه فى مصر وأصبح متوافرًا

وقال نحن بدأنا فى مناقشة قرار بشأن توفير هذا الدواء فى الصيداليات التابعة لوزارة الصحة بروشتة مختومة من طبيب مختص ، موضحا انه يوجد أيضا دواء جديد من شركة فايزر و سوف ينضم إلى البرتوكول المصري خلال ٢ او ٣ اسابيع

وأضاف ان المثبت عالميا حتى الان هو ان لقاح كورونا سوف يصبح سنويا مثله مثل لقاحات البرد، مشيرا إلى انه يوجد بعض الشركات تقترح دمج لقاح كورونا بلقاح البرد، مؤكدا انه يتم عمل أبحاث على مدار الساعة بشأن اللقاحات