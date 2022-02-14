على أنغام أغنية راغب علامة.. لقاء الخميسي تهنئ زوجها بعيد الحب

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تعرب الفنانة لقاء الخميسي باستمرار عن حبها لزوجها حارس المرمى محمد عبد المنصف، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي لم تفوت لقاء الفرصة في التعبير عن حبها له بشكل رومانسي في عيد الحب.

دوت الخليج يرصد تهنأة لقاء الخميسي لزوجها في عيد الحب

لقاء الخميسي تهنئ زوجها بمناسبة عيد الحب

أعربت الفنانة لقاء الخميسي عن مشاعرة الفياضة تجاه زوجها اللاعب محمد عبد المنصف، بنشرها لفيديو يجمع عدد من صورهما الرومانسية سويًا، على أنغام أغنية لو الف الدنيا لراغب علامة، مع قلوب كثيرة تظهر وتختفي طوال الفيديو، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت عليه كاتبه:"العُمر كله انت والحُب كله خلصته فيك.. بحبك"، فجاءت تعليقات متابعي لقاء على إنستجرام جميعها تحمل التمنيات الطيبة لهما بالسعادة والبقاء معًا طوال العمر.

لقاء الخميسي تهنئ زوجها بعيد عبر الستوريز

وهنأت لقاء الخميسي زوجها محمد عبد المنصف بعيد الحب وأعلنت له عن مدى محبتها له وسعادتها بحياتها معه، من خلال خاصية القصص المصورة أو الـstories، على حسابها الرسمي على إنستجرام أيضًا، فنشرت لهما صورتين، الأولى كتبت عليها:"كل لحظة وانت جنبي حتى وانت بعيد آه قديش بحبك"، اقتباسًا من الأغنية المصاحبة للصورة، والثانية هنأته بالفالنتاين وقالت له بحبك.

لقاء الخميسي وزوجها على إنستجرام

الجدير بالذكر أنه كثيرًا ما تنشر الفنانة لقاء الخميسي صورها مع زوجها حارس المرمى محمد عبد المنصف، وتعلن من خلالها عن مدى الحب والسعادة التي يعيشانهما سويًا، وتحرص في كل المناسبات على تهنأته من خلال صورة رومنسية تشاركها على الحسابات الرسمية الخاصة بها على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، بالأخص موقع الصور إنستجرام، والجدير بالذكر أن آخر 3 منشورات على الحساب الرسمي للقاء هم لزوجها.

ما بين تهنئته بعيد ميلاده بصورة رومانسية تجمع بينهما منذ أيام، وفيديو يجمع صورهما على أنغام موسيقى رومانسية ناعمة قامت لقاء بنشره قبل 5 أيام لتعبر له به عن مدى حبها له.

والثالث هو فيديو لتهنئته بعيد الحب، هذا غير القصص المصورة التي تبقى لمدة 24 ساعة فقط من وقت نشرها.