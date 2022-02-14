الأرصاد تعلن عن ظاهرة جوية مؤثرة على طقس اليوم (صورة)

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "هناك تدنٍ فى الرؤية الأفقية نتيجة تكون ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة ومناطق من شمال الصعيد ووسط سيناء".

وأضافت: "تبقي الأجواء معتدلة نهارا ومائلة للبرودة ليلا علي معظم الأنحاء"، مؤكدة على أنه يستمر الاستقرار فى الأحوال الجوية على كافة الانحاء لآخر الأسبوع الجارى.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من نشاط الرياح اليوم الإثنين، على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتبلغ سرعة الرياح، بحسب عملاق محركات البحث "جوجل" 21 كيلو متر فى الساعة.

وأشارت الأرصاد إلى أن فرص سقوط الأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، كما من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد أحيانا على فترات متقطعة.

وأشاروا إلى أن بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.