الكشف والعلاج مجانا.. الصحة تطلق 5 قوافل طبية اليوم فى هذه الأماكن

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة إن القوافل ستجوب مناطق وحدة الشهيد خيرى الصحية مركز القنطرة غرب محافظة الإسماعيلية، ومحلة الأمير مركز رشيد محافظة البحيرة، وشم القبلية مركز مغاغة محافظة المنيا، ومركز طبى الركن بحلوان مركز المعصرة محافظة القاهرة، وكوم بنى مراس مركز المنصورة محافظة الدقهلية، وذلك لمدة يومين
وأشار إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.
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