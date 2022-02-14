حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 15-2-2022

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 15 فبراير 2022 .
مهنياً: احذر اليوم تشويه كلامك او الوقوع في مغالطات مهنية، وانتبه من بعض الاوضاع الشخصية غير المستقرّة .
عاطفياً: تكون انطوائياً بشكل غريب اليوم، سماؤك العاطفية كئيبة، لكن لا بد من أن تتحسّن الأمور تدريجياً .
صحياً: خفف قدر المستطاع من المقالي والنشويات، واختر لائحة طعام صحية وخالية من الدهون .
حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 15 فبراير 2022 .
مهنياً: تتضاعف مكاسبك وتتحقق مطالبك وتحاول أن تجد وقت فراغ لتملأه بإنجاز جديد يحقق لك النجاح الأكيد .
عاطفياً: تبدي بعض ردات الفعل الإيجابية فتتحسن الأجواء وتزول الاضطرابات بينك وبين الشريك .
صحياً: لا يخلو الأمر من المرور بظروف صعبة، لكن التماسك ضروري في هذه الحالة .
حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 15 فبراير 2022 .
مهنياً: تزدهر الأفكار والمشاعر وتشعر بالأمان، وربما تتفق مع المحيط على مشروع جديد وتجد الحلول لمشاكل سابقة .
عاطفياً: الحبيب يطلب منك جواباً نهائياً حول مخططك لمستقبل علاقتك به، قدم له ما يسألك عنه .
صحياً: قد تكون على موعد مع وضع صحي مقلق يزيد من سوء صحتك .
حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 15 فبراير 2022 .
مهنياً: قد تضطر الى تأجيل سفر مثلاً، او يطرأ ما يجعلك تعدّل في بعض المشاريع .
عاطفياً: تعيد اليوم النظر في الكثير من الأمور التي تشعر أنك تسرعت بشأنها مع الشريك .
صحياً: لا بأس من الانطلاق في نزهة ترفيهية مع الأصدقاء في نهاية الأسبوع .
حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 15 فبراير 2022 .
مهنياً: تشعر بحماسة منقطعة النظير وبالثقة بالنفس. يوم إيجابي بإمكانك أن تكون محط انظار الزملاء .
عاطفياً: تجتمع بالمحبين وتفرح لتأييدهم لك، وتسير الأوضاع العاطفية على ما يرام.
صحياً: ابتعد عن الانفعال الشديد والغضب وتوجيه الملاحظات اللاذعة
حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 15 فبراير 2022 .
مهنياً: حاول تنظيم أولوياتك في العمل، فهذا يفيدك كثيراً ويسهّل مهمتك أكثر مما كنت تتصور .
عاطفياً: إخف جانبك السلبي أمام الشريك كلما واجهت ضغوطاً في حياتك العملية. فهو لن يتحمل منك ذلك طويلاً .
صحياً: أنى توجهت هذه الأيام رأيت الناس يمارسون الرياضة، فلم لا تتشبه بهم؟
حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 15 فبراير 2022 .
مهنياً: يبشرك هذا اليوم بالتخلص من عراقيل تواجه الخطوات وتزعج بعض الأعمال، ويزول الالتباس .
عاطفياً: الصراحة بينك وبين الشريك أبرز عناوين العلاقة بينكما، وهذا ما يدفعكما إلى تفعيل العلاقة على نحو أكبر .
صحياً: لا تغفل أي ملاحظة توجه إليك وتتعلق بوضعك الصحي، بل تقبلها وحاول أن تتقيد بها
حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 15 فبراير 2022.
مهنياً: الشفافية تلفّ وضعك المهني، ويدوم ذلك طويلاً وتعود بعض الأمور إلى سابق عهدها من التطوّر .
عاطفياً: قد يتناهى إلى مسامعك ما لا تحبّه أو قد يقع اللامتوقع. حذار لئلا تصاب بجروح أو تعرف حوادث مؤلمة .
صحياً: ضع صحتك في أولوية اهتماماتك، إذا فقدتها فقدت كل شيء وتصبح عاجزاً عن القيام بشيء .
حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 15 فبراير 2022 .
مهنياً: الخلافات المتكررة قد تؤدي إلى صدامات غير محسوبة النتائج، فحاول أن تدع الأمور تسير بهدوء .
عاطفيا: عليك أن تتأقلم مع تصرفات الحبيب إن كنت تنوي الاستمرار بهذه العلاقة .
صحياً: لا مفر من الاهتمام بالصحة إذا وصلت الأمور إلى أقصى حد من السوء .
حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 15 فبراير 2022 .
مهنياً: تراودك مشاعر تحمل إليك الحماسة لإحداث تغيير كبير، أوللإقدام على مغامرة استثنائية .
عاطفياً: تبدو حياتك العاطفية مميزة، وتتلقى عدداً من الرسائل التي تفرح قلبك وتشعرك بالاطمئنان .
صحياً: تجنب قدر الإمكان تناول الزيتون بكثرة وخصوصاً قبل النوم .
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 15 فبراير 2022 .
مهنياً: لا تتمادَ في أفكارك السود، بل ضع حدّاً لها، وغضّ النظر عن كل ما تقع عليه عيناك من أخطاء وشوائب .
عاطفياً: تمر بمرحلة ممتازة من العلاقة بالحبيب. لا تهمل مشاعره وخصص له المزيد من الوقت .
صحياً: كثرة التقاعس وملازمة البيت وتناول الطعام بكثرة لا ينتج منها إلا الضرر. حذار .
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 15 فبراير 2022
مهنياً: تميل الى المشاركة في ندوات ومؤتمرات والى تلبية الدعوات الاجتماعية. حان الوقت لتهتم بقدراتك الفكرية .
عاطفياً: تشعر بعواطف جميله تجاه شخص تعرفت اليه أخيراً. عليك ان تتخذ قراراً حاسماً بشأن علاقتك بمن تحب .
صحياً: إذا كانت صحتك بخير فأنت بخير، حاول أن تبقى كذلك باستمرار .
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