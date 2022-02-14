عاجل- الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس 2022

جدة - نرمين السيد - يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الإثنين، مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول (إيجبس 2022) فى دورته الخامسة، وذلك بمشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية.





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