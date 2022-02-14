جدة - نرمين السيد - نشر دوت الخليج خلال الساعات القليلة الماضية عديدا من الأخبار المتنوعة فى جميع المجالات الفنية والرياضية والسياسية فضلا عن أخبار الحوادث.



جدة - نرمين السيد - نشر دوت الخليج خلال الساعات القليلة الماضية عديدا من الأخبار المتنوعة فى جميع المجالات الفنية والرياضية والسياسية فضلا عن أخبار الحوادث. وإليكم أهم هذه الأخبار: إصابة ضابط و3 أمناء شرطة وسجين فى تصادم سيارة ترحيلات بـ التجمع الخامس مصرع شاب وفتاة وإصابة أخرى فى حادث مروع على طريق المنصورة (أسماء) رفضت زوجته إعطاءه أموالا لشراء المخدرات فـ خلَّص عليها الصين تسجل 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا إعلام أمريكى: واشنطن بصدد إجلاء دبلوماسييها عن كييف خلال يومين إصابة 7 فلسطينيين بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال الاسرائيلى لجنين كندا تسحب قسما من عسكرييها في أوكرانيا حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تعلن أهم الظواهر الجوية بدرجات الحرارة الأرصاد تعلن حالة الطقس خلال 6 أيام (تفاصيل) الأرصاد تعلن عن ظاهرة جوية مؤثرة على طقس اليوم (صورة) سموحة فى ورطة قبل مواجهة الزمالك فى الدورى الممتاز قرار عاجل من النيابة العامة بشأن وفاة طبيبة المنوفية الهلال السعودى يطيح بمدربه بعد الرباعية الحمراء فى مونديال الأندية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز دوت الخليج: الأرصاد تعلن حالة الطقس لمدة 6 أيام.. وإصابة ضابط و3 أمناء شرطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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